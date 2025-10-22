Мирчев: bTV отмени мое участие в сутрешния блок, защото ''нямало какво ново да кажа''

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че негово участие в сутрешния блок на bTV било отложено под претекст, че той "нямало какво ново да каже" за политическата ситуацията.

В публикация в социалните мрежи депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) пише, че уговорката между пиарите му и продуцентите на предаването била за участие в четвъртък или петък.

Ето какво разказва Ивайло Мирчев за неочакваната отмяна на медийно участие в сутрешния блок на bTV с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова: