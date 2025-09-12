Ето кои подадоха документи за генерален директор на БНТ

OFFNews 12 септември 2025 в 18:28 5956 1
СЕМ

Снимка БГНЕС/Архив
СЕМ

Петима са кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия, подали документи в Съвета за електронни медии.

Това са Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова, съобщиха от регулатора.

Съгласно одобрените от СЕМ срокове изборът е насрочен за 16 октомври.

По-рано СЕМ излезе със специална позиция по повод получено от генералния директор на БНТ Емил Кошлуков писмо със заплахи към членовете на регулатора, ако не изпълнят съдебните решения за спиране на обявения конкурс.

Затова тази седмица СЕМ гласува промяна в процедурните правила се дава възможност кандидатите да подават документите си и на електронен носител. Въпреки че има 10 жалби във връзка с новия конкурс, медийният регулатор продължи обявената нова процедура за избор на генерален директор на БНТ.

До обявяването на нова процедура за избор на генерален директор на БНТ се стигна след като членовете на Съвета, в изпълнение на решенията на Административен съд - София област и на Върховния административен съд, финализираха започналата през май 2022 г. предишна процедура.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2020

    1

    baba Yaga

    12.09 2025 в 20:55

    -0
    +0
    Стари дс кадри.
     
    X

    Иво Димчев: Аз съм си аз и съм ОК със себе си. Би трябвало и вие да сте