Ето кои подадоха документи за генерален директор на БНТ

Петима са кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия, подали документи в Съвета за електронни медии.

Това са Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова, съобщиха от регулатора.

Съгласно одобрените от СЕМ срокове изборът е насрочен за 16 октомври.

По-рано СЕМ излезе със специална позиция по повод получено от генералния директор на БНТ Емил Кошлуков писмо със заплахи към членовете на регулатора, ако не изпълнят съдебните решения за спиране на обявения конкурс.

Затова тази седмица СЕМ гласува промяна в процедурните правила се дава възможност кандидатите да подават документите си и на електронен носител. Въпреки че има 10 жалби във връзка с новия конкурс, медийният регулатор продължи обявената нова процедура за избор на генерален директор на БНТ.

До обявяването на нова процедура за избор на генерален директор на БНТ се стигна след като членовете на Съвета, в изпълнение на решенията на Административен съд - София област и на Върховния административен съд, финализираха започналата през май 2022 г. предишна процедура.