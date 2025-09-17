Деси Стоянова се завръща като водещ в bTV (СНИМКИ)

bTV Media Group откри есенния телевизионен сезон и отпразнува 25 години от основаването си с бляскав купон, който събра бизнес партньори, медийни агенции, рекламодатели и популярни лица от екрана, водещи, журналисти, продуценти и звезди от българския шоубизнес.

Водещи на вечерта бяха емблематичната двойка Александър Кадиев и Деси Стоянова, които застанаха отново рамо до рамо. Тук дойде и новината на вечерта - завръщането на Деси Стоянова като лице на новото телевизионно предаване „Traitors: Маските падат“, посветено на едноименното шоу в ефира на bTV. По-рано през деня партньори и гости на медийната група имаха възможност да гледат ексклузивна кино премиера на първия епизод от продукцията,.

Музикалната сцена оживя с изпълнения на Папи Ханс, Криско и Графа, които превърнаха вечерта в динамичен и емоционален спектакъл. DJ Cass допълни атмосферата с енергичен музикален сет, а хореографията на Милен Данков пресъздаде визуално чрез магията на танца историята на bTV и някои от най-запомнящите се ТВ формати през годините.

Сред специалните гости бяха Владимир Карамазов, Ники Кънчев, Филип Буков, Райна Караянева, Боряна Братоева, Петър Антонов, Мартин Николов-Елвиса, голяма част от участниците от „Traitors: Игра на предатели“, както и лицата на bTV Новините и публицистичните предавания - Светослав Иванов, Златимир Йочев, Мария Цънцарова, Цветанка Ризова, Петя Дикова, Борислав Лазаров, Митьо Маринов и много други.

Снимки: Лили Йотова; Виктория Тодорова

Поздрави,