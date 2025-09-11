Студена война и гореща война в Европа (видео)

Проф. Марк Крамер и проф. Серхий Плохий ще се срещнат в София за дискусия за войната в Европа.

Разговорът на тема "Студена война и гореща война в Европа" ще е на 24 септември от 18:00 ч. в Централния военен клуб.

Непредвидимо ли е бъдещето или развоят на събитията може да бъде прогнозиран? Авторитетните преподаватели от Харвардския университет и водещи световни експерти по темите за Студената война, Източна Европа, СССР и Русия проф. Марк Крамер и проф. Серхий Плохий гостуват по покана на Софийския универститет „Св. Св. Климент Охридски“, за да се опитат да намерят отговор на този въпрос.

Проф. Крамер, автор на мащабното изследване „СССР и Източна Европа (1941-1991)“, и проф. Плохий, автор на задълбочени трудове като „Изгубено царство“ и „Портите на Европа. История на Украйна“, от години осветляват историята и травмите на държавите от Източна Европа и предупреждават за заплахата на руския империализъм.

Изследователите ще проведат задълбочен диалог за миналото на Русия и Украйна и за актуалните събития на бойното поле и последствията от тях.

Модератор на дискусията, организирана от издателства „Сиела“ и „Прозорец“ съвместно с Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ще бъде журналистът Бойко Василев.

Авторите и техните книги ще представи проф. Надя Бояджиева (ИБЦТ към БАН и старши сътрудник в Харвардския университет).

Разговорът ще се проведе изцяло на английски език. Входът е свободен.

Проф. Крамер, чийто приносен труд „СССР и Източна Европа (1941-1991)“ излезе за пръв път в целия свят на български език през 2023 г., преподава международни отношения и сравнително политикознание в Харвардския университет. Той е директор на Програмата за изследване на Студената война, старши сътрудник на Центъра за руски и евроазиатски изследвания „Дейвис“ и директор на програмата „Андрей Сахаров“ за правата на човека към Харвард.

Проф. Серхий Плохий е преподавател в Харвардския университет, специалист по украинска история, директор на Украинския изследователски институт в Харвардския университет (2013-2025) и почетен доктор на Оксфордския университет. Автор на забележителните трудове „Портите на Европа. История на Украйна“ (2022, ИК „Прозорец“), „Руско-украинската война“ (2024, ИК „Прозорец“) и „Изгубено царство. История на руския национализъм от Иван ІІІ Велики до Владимир Путин“ (2024, ИК „Прозорец“). Книгите му са преведени на над 20 езика.

