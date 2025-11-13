Стефан Вълдобрев и ''Обичайните заподозрени'' снимат клип в Хераклея Синтика

Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ записаха ново изпълнение сред руините на античния град Хераклея Синтика по проекта "Акустиката на България".
По време на снимките кметът на Община Петрич Димитър Бръчков поздрави Стефан Вълдобрев и музикантите за участието им в проекта и изрази благодарност, че са избрали именно Хераклея Синтика за част от своята музикална поредица. Той подчерта значението на обекта като символ на културната памет и историческото богатство на региона.
За БТА Стефан Вълдобрев каза, че идеята за реализирането на проекта той е обмислял близо седем години. „Така се случи, че след песента "По-полека" много обикаляме България и аз си открадвам часове минути, за да разглеждам и да се зареждам. Реших в един следващ албум да запишем музиката не в София, а да отидем на място и да усетим духа му и да го запечатаме в звук. И след време, човек като чуе тази песен, ще знае, че звукът и енергията на това място са вътре в песента“, разказа Вълдобрев и добави, че в проекта са включени 26 емблематични за страната места.
Записът на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ в Хераклея Синтика добавя нов акцент в поредицата „Акустика на България“, която вече включва изпълнения от Пловдив, Велико Търново, Созопол и др. Проектът има за цел да популяризира богатото културно наследство на България и да покаже как музиката може да оживи древните пространства и да ги свърже със съвременната култура. Всяко изпълнение се записва на живо, за да се улови естествената акустика на съответния обект и уникалното му звучене.
Стартът на проекта „Акустиката на България“ бе обявен в националния пресклуб на БТА в София. Основен медиен партньор е Българската телеграфна агенция, както и БГ радио. Вълдобрев получава подкрепа от Министерството на културата и компанията „Биопрограма“, с които работи от дълги години.
