Силви Вартан идва в София за феста Синелибри

Силви Вартан пристига в София през октомври като специален гост на 11-ото издание на Синелибри. Певицата се сбогува с българските почитатели на своето творчество чрез два грандиозни концерта през 2018 година, съответно в София и Варна, оттогава не е имала публични изяви на българска земя.

Силви Вартан каца в София навръх 24 октомври, по случай празничната Церемония по награждаване в зала 1 на НДК, когато елитно международно жури, оглавено от датския актьор Клаес Бенг, ще отличи най-завладяващата кино-литературна адаптация на годината. В рамките на церемонията Вартан лично ще връчи Почетната награда за цялостно творчество и принос към изкуството на кинематографията на друга голяма международна „звезда“ – режисьорката Агнешка Холанд.

Програмата на Синелибри предвижда още две вълнуващи събития с участието на Силви Вартан. На 25 октомври тя ще представи документалния филм на режисьора Георги Тошев „Силви Вартан. От любов“, посветен на нейния уникален жизнен и творчески път. А на 26 октомври, в присъствието на Силви Вартан и Ролан Перес, ще се състои официалната премиера на комедийната драма „Мама и чудото на живота“, дело на режисьора Кен Скот. Копродукция на Франция и Канада, филмът пресъздава действителната история на Перес, разказана от него в книгата „Майка ми, Бог и Силви Вартан“. Главната роля в това трогателно кинобижу за непоколебимата преданост и решимост на една майка да помогне на сина си да води пълноценен живот, се изпълнява от Лейла Бекти. Партнират ѝ Джонатан Коен, Жозефин Жапи и самата Силви Вартан, чието присъствие на екрана се отличава с изключително обаяние и финес. Филмът се радва на най-високия боксофис във Франция от началото на годината.

Синелибри 2025 ще се проведе между 10 октомври и 3 ноември в София, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Габрово, Варна и Стара Загора. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Министерството на туризма, ИА „Национален филмов център", Столична община, Община Пловдив, Община Бургас, Община Велико Търново, Община Габрово и в партньорство с Регионална библиотека „Захарий Княжески", Община Стара Загора.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура" по програма „Фестивали" 2024. Синелибри е част от Календара на културните събития на Столична община за 2025 година. Министерството на туризма тази година е сред основните и естествени партньори на Синелибри - фестивал, който чрез универсалния език на киното и литературата привлича световно внимание към България и насърчава развитието на културния туризъм.