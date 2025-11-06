Школата на министъра на културата получи предизвестие за напускане

Частната театрална школа на министъра на културата Мариан Бачев е получила предизвестие за напускането на ползваните помещения в читалище "Николай Хайтов", написа във "Фейсбук" кметът на столичния район "Изгрев" Делян Георгиев.

"До произнасянето на съда и при спазване на презумпцията за невинност по делото, театралната школа, чийто водещ преподавател бе замесен в огромен публичен скандал, няма място в нашия район", казва Георгиев.

Скандалът тръгна, след като актьорът Росен Белов беше задържан заедно д-р Станимир Хасърджиев, гръцкия модел Анастасиос Михайлидис и бившия военнослужещ Симеон Дряновски по обвинение за принуда спрямо 20 годишен младеж.

Театралната школа, основана от министъра на културата Мариан Бачев, се помещава незаконно в читалище в столичния квартал "Изток", обяви Георгиев още на 30 октомври, след проверка, извършена от неговата администрация. И че школата е плащала едва 100 лв. на месец наем на читалището, по късно увеличен двойно.

Между министър Бачев и районния кмет на "Изгрев" избухна ожесточен спор след гей скандала.