Школата на министъра на културата получи предизвестие за напускане

Частната театрална школа на министъра на културата Мариан Бачев е получила предизвестие за напускането на ползваните помещения в читалище "Николай Хайтов", написа във "Фейсбук" кметът на столичния район "Изгрев" Делян Георгиев.
"До произнасянето на съда и при спазване на презумпцията за невинност по делото, театралната школа, чийто водещ преподавател бе замесен в огромен публичен скандал, няма място в нашия район", казва Георгиев.
Скандалът тръгна, след като актьорът Росен Белов беше задържан заедно д-р Станимир Хасърджиев, гръцкия модел Анастасиос Михайлидис и бившия военнослужещ Симеон Дряновски по обвинение за принуда спрямо 20 годишен младеж.
Театралната школа, основана от министъра на културата Мариан Бачев, се помещава незаконно в читалище в столичния квартал "Изток", обяви Георгиев още на 30 октомври, след проверка, извършена от неговата администрация. И че школата е плащала едва 100 лв. на месец наем на читалището, по късно увеличен двойно.
Между министър Бачев и районния кмет на "Изгрев" избухна ожесточен спор след гей скандала.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
ДНСК започва проверки в 25 землища за застроени речни корита
Гърция с мерки, за да изкара празните жилища на пазара
Прокурор Наташа се отрече от православието, стана вещица и си смени името
Песков: Кремъл не смята, че светът е близо до ядрена война