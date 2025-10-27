Седмица на будителите по БНТ 2

По случай Деня на народните будители, 1 ноември, културно-образователният канал на обществената телевизия БНТ 2 ще предложи специална програма от 27 октомври до 1 ноември.

От понеделник до четвъртък предаването „Знание.БГ“, което се реализира от екипите на регионалните телевизионни центрове на БНТ в Пловдив, Варна, Русе и Благоевград, ще бъде посветено на значимия български празник. Първо ще си припомним историята на Медицинския университет в Пловдив, който вече 80 години изгражда специалисти в здравеопазването и развива модерна изследователска дейност. Във вторник ще видим изложбата „Народните будители и ние“ на ученици и учители от варненското СУ „Гео Милев“. От Русе в сряда, в Деня на бесарабските българи, гл. ас. д-р Сергей Калинков от РУ „Ангел Кънчев“ ще разкаже за родното си място – молдовския град Твърдица. На РТВЦ-Благоевград в четвъртък гостува Елена Терзийска, психолог и преподавател, заедно с двете ѝ дъщери – Карина, която е с отличие в категория „Писател“ от националния конкурс на БНР „Teen Time“, и Йоанна, която е читател на годината в Регионалната библиотека „Димитър Талев“. И още – възстановеното читалище в кюстендилското село Катрище след мащабна дарителска кампания, подкрепена и от поредица репортажи на БНТ.

В празничната седмица в предаването „Нашето място България“ очаквайте: среща с Юлиан Димитров, носител на множество награди от литературни и поетически конкурси; връчването на националната литературна награда „Елиас Канети“; тържествата в град Гурково по повод 170 години от създаването на СУ „Христо Смирненски“.

Навръх Деня на народните будители БНТ 2 ще излъчи много музика – концерта „Светилник“, спектакъла „Будителите днес“, както и тържествения концерт с участието на изпълнители на народни песни и танци от Пиринския край по повод 113 г. от освобождението на Горна Джумая и 50 г. от създаването на РТВЦ-Благоевград.

Специализираното предаване „Рецепта за култура“ с Юрий Дачев в събота ще потърси измеренията на будителството чрез разговор с художника проф. Станислав Памукчиев, един от изтъкнатите ни съвременни творци, дългогодишен преподавател в Художествената академия. Будителството като ежедневие, важна духовна опора и памет за миналото присъства и в разговора за поета и преводач Вътьо Раковски, както и за книгата за проф. Надежда Сейкова, изтъкнат театрален педагог.

От 20:00 ч. по БНТ 2 на 1 ноември гледайте двете части на игралния филм „Д-р Петър Берон“ с участието на Никола Ханджийски, Андрей Турлаков, Мария Каварджикова, Илия Раев, Валери Петров, Стоян Миндов и др.