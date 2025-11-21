Откриха паметник на Захарий Стоянов в центъра на София

Паметник на революционера и летописец Захарий Стоянов беше открит днес в центъра на София. Разположен е срещу северния вход на историческата сграда на Народното събрание.
Паметникът представлява статуя на революционера, който седи на камък с книга в ръцете си. На съседния камък е изписано името, рожедната му дата и датата на смъртта му (1850-1889).
Статуята беше официално открита от председателя на Сметната палата Димитър Главчев, скулптора Иван Чолаков, художника проф. Пламен Вълчев, архитект Димитър Младенов и деца от училище "Захари Стоянов“.
На церемонията присъстваха и кметът на София Васил Терзиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, депутати, общински съветници и общественици.
Идеята за паметник на автора на "Записки по българските въстания" е на инициативен комитет, съобщава БГНЕС. Тя се ражда преди години, като един от подбудителите е адвокат Иван Арнаудов.
В края на 2017 г. е сформиран Инициативен комитет с участието на утвърдени личности, обединени от желанието да изразят признателността на поколенията към делото на Захарий Стоянов, който до този момент в София е почетен единствено с бюст в Борисовата градина. В реализирането на каузата се включва и Български червен кръст.
През 2019 г. е проведен конкурс за авторски екип, а през юли 2023 г. Столичният общински съвет взема решение за съгласие за поставянето на паметника. Проектът е финансиран изцяло с дарения, дарителите – граждани, частни компании, политици и политически формации, учени и общественици, са близо 50 на брой.
Захарий Стоянов е роден с името Джендо Стоянов Джедев в котленското село Медвен през 1850 г. Той е летописец на Априлското въстание, а също така организатор и ръководител на Съединението на Княжество България с Източна Румелия, извършено на 6 септември 1885 г. Умира на 2 септември 1889 г. в Париж и дълги години има съмнения, че е бил отровен.
Неговият роден дом днес е превърнат в музей. Експозицията включва интересни фотодокументи, както и негови вещи – фрак и копие на личния му печат.
