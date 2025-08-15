Обявиха българската номинация за Оскар

"Стадото" на режисьора Милко Лазаров е българската номинация за наградите "Оскар", съобщиха от Национален филмов център. Филмът беше избран от 5-членна експертна комисия и продължава напред към категорията Международен пълнометражен филм за 98-ите награди на Американската филмова академия.

Световната му премиера беше в официалната селекция на 68-ото издание на един от най-големите фестивали в света – BFI, Лондон. След много световни и локални селекции, стана големият победител на филмовия фестивал в Калкута, Индия, с две награди – за най-добър филм и наградата на ФИПРЕСИ“, припомнят от НФЦ.

В сюжета вечният конфликт между доброто и злото е разказан през историята на Тарика, момиче с особени способности, което живее в погранична местност, където хора от различни етноси привидно живеят в разбирателство. Докато един ден мистериозно започват да измират домашните им животни, а суеверните селяни обвиняват за бедите си Тарика и решават да я убият.

Участват Весела Вълчева, Захари Бахаров, Иван Савов, Иван Бърнев, Валерия Върбанова, Христос Стергиоглу. Сценаристи са Екатерина Чурилова, Симеон Венциславов и Милко Лазаров, оператор е Калоян Божилов. Сценограф е Ивайло Петров, а костюмограф – Кирил Наумов. Музиката е на Пенка Кунева. Продуциран е от Веселка Кирякова (Red Carpet), заедно със ZDF/ARTE, 42film – Германия, и Amour Fou – Люксембург.

Финансиран от ИА Национален филмов център, Eurimages, Mitteldeutsche Medienförderung, Film Fund Luxembourg, Creative Europe Media.

Милко Лазаров е режисьор на националните телевизионни кампании "Великите българи", "Голямото четене", "Събитията на ХХ в." и на документални филми. С дебютният си филм "Отчуждение" печели наградата за режисура на дебютен филм на Федерацията на европейските и средиземноморските кинокритици и специален диплом на Европейските кина. Световната премиера на втория му филм "Áга" е в рамките на Официалната конкурсна програма на Берлинале. Филмът печели над 40 престижни отличия от фестивали в цял свят. "Áга" е българското предложение за наградата за чуждоезичен филм на Американската филмова академия.