Новият филм на Ивайло Христов разказва за неосъществената любов

Новият филм на Ивайло Христов разказва за неуспяващата да се осъществи любов. Това каза режисьорът на пресконференция след първата прожекция на лентата „Любоф“ при откриването на фестивала „Златна роза“ във Варна.

Филмът е направен на принципа „омнибус“ и се състои от различни епизоди, като между тях има моменти от снимачния процес с участието на екипа. Сценарият Ивайло Христов пише по пиесата „От червения плъх до зелената звезда“ на Алексей Слаповский. Първоначално я подготвя за работа със студентите си в НАТФИЗ, но впоследствие развива проект, кандидатства пред НФЦ и получава субсидия. Разговарял е с автора за някои промени, които е направил, и той ги одобрил. Поканил го да присъства на снимките, но малко преди да започнат, писателят е починал, разказа Христов. Във филма има и един изцяло съчинен от него епизод.

Промяна е направена и със заглавието. Режисьорът смята, че „Любоф“ най-силно разказва творбата му, защото говори за неуспяващата да се осъществи любов. По първоначална идея трябвало да бъде „Любoff”, но изписването на кирилица и латиница в интернет търсачките би било проблем и затова намерили друго решение, поясни продуцентът Орлин Руевски, който е и оператор на лентата, заедно с Емил Христов.

Ивайло Христов се надява филмът да предизвика разговор с публиката за важни неща като начина, по който гледаме другия, за това виждаме ли се помежду си, както и за мъртвия град, в който хората се разминават. Той иска също с него да лансира актьорите, които участват - негови бивши студенти, тъй като за него е болезнено да вижда как младите няма къде да се реализират след като завършат академия.

Режисьорът призна, че отдавна има идея да направи филм-мозайка от отделни истории, но досега не е намирал подходящ литературен материал. Сподели, че е искал да вкара повече цитати от екранни класики и да играе с формата, защото подобна структура търпи такава режисьорска трактовка, но не е успял да се разгърне, тъй като снимачният процес траял едва десет дни - осем за осемте епизода и два за общите планове, връзките и кадрите с дрон.

„Любоф“ допълва черно-бялата трилогия на Ивайло Христов, в която досега влизат „Каръци“ и „Страх“. Режисьорът сподели, че вече работи по нов проект, който ще бъде цветен и е посветен на Чехов. В него отново ще играе Владимир Карамазов, който в „Любоф“ участва в епизода „Превод“, получил положителни отзиви. Поздравления критиката изрази и за младия актьор Теодор Кисьов, който се изявява и като музикант.

От екипа на филма работят вече по стратегията за дистрибуцията му, но казаха, че на екраните в страната „Любоф“ ще се появи догодина. Дотогава ще бъде показан на „Киномания“ и ще кандидатства за участие на световни фестивали. „Всеки, който цени киното, ще намери в него нещо за себе си, но ще търсим начин как да го представим пред широката публика“, обясни продуцентът.