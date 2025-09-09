Не разрешиха на Шаман да продава водка, наречена Я русский

Шаман
Певецът Шаман.

Руското патентно ведомство отказа на есесовското славейче на Кремъл Шаман да регистрира на свое име търговска марка, наречена "Я русский".

Така се казва една от най-популярните песни на въпросния младеж. Парчето се превърна в мега хит сред зомбираните Z-идиоти и оглави музикалните класации в Русия.

Самият Шаман е откровен поддръжник на режима на Путин и подкрепя активно убийствата на украинци в т. нар. "специална военна операция". 

Роспатент отказа да регистрира търговската марка „Я русский“ на певеца Ярослав Дронов (Шаман), съобщават от ведомството.

Решението засегна заявки за алкохолни напитки, парфюми, електрически уреди, медицински продукти и други.

