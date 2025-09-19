На 23.09 откриват учебната година във филиала на НАТФИЗ в Бургас

Първият филиал на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов" в Бургас ще открие първата си учебна година извън столицата с официално тържество на 23 септември в Културен дом НХК, съобщиха от учебното заведение за БТА.

На церемонията ще бъде представен екипът, който ще обучава първия випуск в специалност „Актьорство за драматичен театър“ с ръководител проф. д-р Пенко Господинов. Официалната част ще бъде последвана от празничен водосвет и концерт на Волена Апостолова – възпитаник на академията от класа на проф. Пламен Марков.

В новосъздадения филиал ще се предлагат програми в професионално направление „Театрално и филмово изкуство“, включващо специалностите „Актьорство за драматичен театър“, „Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии“, „Публична реч“, „Анимация“, „Мениджмънт в екранните изкуства“ и „Анимационна режисура“.

Събитието е исторически момент не само за Академията, но и за културния и образователен живот в региона, подчертават в свое съобщение от пресцентъра на Община Бургас. Разкриването на филиала бе обявено с постановление на Министерски съвет от 2 юли 2025 г. след положителна оценка на проекта от Националната агенция за оценяване и акредитация и решение на Академичния съвет на висшето учебно заведение. Това е първото разширяване на дейността на НАТФИЗ извън София и важна стъпка в децентрализацията на висшето образование в сферата на изкуствата, посочват още от академията.

БТА припомня, че в края на февруари 2025 г. общинските съветници в Бургас одобриха предложение общината да предостави помещения за административната и учебна дейност на филиал на НАТФИЗ. Това стана, след като кметът Димитър Николов внесе докладна записка по повода. Залите и кабинетите, които ще бъдат предоставени за филиала, се намират в Културен дом НХК и Младежки културен център на ул. "Гладстон". Предложението е да бъдат предоставени безвъзмездно за срок от десет години за споделено ползване по предварително изготвен график.

В края на юни общинските съветници в Бургас одобриха и предложението за разкриването на първи филиал на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" извън столицата. По време на гласуването кметът Димитър Николов уточни, че процедурите за целта трябва да бъдат финализирани през юли.

През последните години в Бургас бяха разкрити няколко филиала на висши учебни заведения от София. Първи през 2018 г. бе този на Националната художествена академия. С двойно повече записани студенти започна настоящата, втора поред академична година в новооткрития филиал на Софийския университет "Св. Климент Охридски", който продължава да обновява набора от специалности, които предлага. През есента в морския град бе разкрит и филиал на частния театрален колеж "Любен Гройс". Последните два филиала също използват помещения в Културен дом НХК. Неотдавна Община Бургас обяви, че обсъжда разкриване на филиал и с Университета за архитектура, строителство и геодезия.