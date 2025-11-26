Маколи Кълкин с идея за нов ''Сам вкъщи'', готов е да играе порасналия Кевин

Маколи Кълкин е готов да се завърне в ролята на Кевин Маккалистър в евентуално продължение на филмовата поредица "Сам вкъщи", пише "Варайъти", цитирайки актьора.

Кълкин казва, че не "е категорично против" да изиграе отново ролята, която го направи известен.

Актьорът споделя и идеята си за сюжет на евентуалното продължение на историята.

"Имам една идея. Аз съм или вдовец, или разведен. Отглеждам дете и така нататък. Работя много и не му обръщам достатъчно внимание и един ден то се обижда толкова много, че ме пропъжда от собствения ми дом. Детето не ме пуска и ми поставя капани", разказва Маколи Кълкин, отбелязвайки, че по този начин героят си разменя ролята с крадците от първите филми от поредицата и се опитва да влезе в собствения си дом.

По думите на Кълкин домът е своеобразна метафора за отношенията между родител и дете, а неговият герой "трябва да намери пътя обратно към сърцето на сина си".



Филмите "Сам вкъщи" и "Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк" проследяват историята на малкия Кевин Маккалистър, който сам трябва да се изправи срещу двама крадци. За да се справи с тях, той измисля необичайни капани.

Впоследствие на екраните излизат още четири филма от поредицата, но вече без режисьора Крис Кълъмбъс и изпълнителя на главната роля Маколи Кълкин.

Камео роля (кратка поява на известна личност или звезда, която представя самата себе си) във втората част на "Сам вкъщи" изигра Доналд Тръмп, бъдещ 45-и и 47-и президент на САЩ. През 2016 г., когато той за първи път спечели изборите, зрителите си припомниха този факт о откъсът от филма с неговото участие събра милиони гледания в Ютюб.

В първите два филма от поредицата участва и братът на Маколи, Кийрън Кълкин, който по-рано тази година спечели първия си "Оскар". Маколи Кълкин тогава сподели, че е проследил единствено категорията за най-добър актьор в поддържаща роля, защото е бил убеден, че брат му ще получи наградата.