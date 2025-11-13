Кои са любимите филми на Папата (видео)

Папа Лъв Четиринадесети разкри четирите си любими филма преди аудиенция в събота във Ватикана с холивудски знаменитости и режисьори, носители на награда „Оскар“, предаде АФП.
Във видео, публикувано от Ватикана, първият американски папа цитира класиката на Франк Капра „Животът е прекрасен“ ("It's a wonderful life", 1946) с Джеймс Стюарт, в която ангел е изпратен от небето, за да помогне на отчаян баща.
Роденият в Чикаго папа споменава и мюзикъла „Мелодията на щастието“ (1965) на Робърт Уайз с участието на Джули Андрюс, семейната драма „Обикновени хора“ (1980) на Робърт Редфорд и „Животът е прекрасен“ ("Life is beаutiful", 1997) на Роберто Бенини, драматична комедия, чието действие се развива в Италия по време на Втората световна война.
Ватиканът уточни, че Лъв Четиринадесети, който през май наследи папа Франциск, е избрал „филмите, които са му най-скъпи“.
В рамките на Светата година за католиците папата ще посрещне в събота в Апостолическия дворец във Ватикана звезди от света на киното, сред които Моника Белучи, Кейт Бланшет, Крис Пайн и Виго Мортенсен.
Очакват се и режисьори като Спайк Лий, Гъс Ван Сант, Джъд Апатоу, Джордж Милър и Стефан Бризе.
Лъв Четиринадесети, който е на 70 години, иска „да задълбочи диалога със света на киното (...), като проучи възможностите, които артистичната креативност предлага за мисията на Църквата и на насърчаването на човешките ценности”, обясни Ватикана в разпространено съобщение, цитирано от АФП.
