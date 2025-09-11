Изложба на британския художник Чарли Уорд поставя под въпрос начина, по който София се отнася към своето архитектурно наследство

Изложбата „Притежаване и изтриване на миналото“ на британския художник Чарли Уорд, която ще бъде открита на 12-ти септември в галерия Cable Depot в София, поставя въпроса за начина, по който София се отнася към своето историческо архитектурно наследство. Със серията „Меморандум“ – малки позлатени медни плочи, изработени чрез техника инталия (вдлъбнат релеф), Уорд съхранява спомена за сгради, които са на прага на събаряне или претърпяват промени, компрометиращи тяхната първоначална цялост.

В продължение на повече от 13 години художникът наблюдава и проследява промените на фасадите на исторически сгради в София чрез Google Maps. Уорд провежда проучване за проекта чрез Google Maps на смартфон, защото архитектурните архиви на България са конфискувани от съветската армия през 1944 г. и в момента остават заключени в Москва, въпреки многократните искания за тяхното връщане. Google Maps позволява на Уорд да изследва фасадите на сградите на нивото на улицата и да наблюдава промените, настъпили от 2012 г. насам, чрез архивирани снимки на потребители. Ползвайки този обществен източник на изображения, Уорд подчертава постепенните промени в сградите с 24 каратово злато. Художникът подрива общоприетото ни понятие за стойността на златото, избягвайки декоративните му асоциации, като го използва да съхрани раните на неоцененото архитектурно наследство на града и постепенното изчезване на характеристиките на неговите сгради.

Изложбата „Притежаване и изтриване на миналото“ изследва непрестанните преустройства на София, които често се случват без оглед на историческата тъкан. За Уорд архитектурата е не просто фон, а сцена, върху която се разгръща животът. След повече от десет години работа с модернистичната архитектура във Великобритания и Франция, той насочва погледа си към София и улавя крехкия момент между съхранението и заличаването на колективната памет на града.

Размерът на творбите, колкото екран на iPhone, привлича вниманието към детайла и превръща архитектурната памет в интимен обект за съзерцание.

Изложбата е създадена в сътрудничество с куратора Мартина Стефанова и е част от програмата за десетата годишнина на фестивал КвАРТал. Откриването ще се състои на 12 септември, петък, от 18:00 до 21:00 ч. в Cable Depot Sofia на бул. „Стефан Стамболов“ 39. Публиката ще може да я разгледа до 28 септември, всеки петък и събота между 15:00 и 19:00 ч.