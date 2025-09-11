Изложба на британския художник Чарли Уорд поставя под въпрос начина, по който София се отнася към своето архитектурно наследство

Изложба на британския художник Чарли Уорд поставя под въпрос начина, по който София се отнася към своето архитектурно наследство
Изложба на британския художник Чарли Уорд поставя под въпрос начина, по който София се отнася към своето архитектурно наследство

Изложбата „Притежаване и изтриване на миналото“ на британския художник Чарли Уорд, която ще бъде открита на 12-ти септември в галерия Cable Depot в София, поставя въпроса за начина, по който София се отнася към своето историческо архитектурно наследство. Със серията „Меморандум“ – малки позлатени медни плочи, изработени чрез техника инталия (вдлъбнат релеф), Уорд съхранява спомена за сгради, които са на прага на събаряне или претърпяват промени, компрометиращи тяхната първоначална цялост.

В продължение на повече от 13 години художникът наблюдава и проследява промените на фасадите на исторически сгради в София чрез Google Maps. Уорд провежда проучване за проекта чрез Google Maps на смартфон, защото архитектурните архиви на България са конфискувани от съветската армия през 1944 г. и в момента остават заключени в Москва, въпреки многократните искания за тяхното връщане. Google Maps позволява на Уорд да изследва фасадите на сградите на нивото на улицата и да наблюдава промените, настъпили от 2012 г. насам, чрез архивирани снимки на потребители. Ползвайки този обществен източник на изображения, Уорд подчертава постепенните промени в сградите с 24 каратово злато. Художникът подрива общоприетото ни понятие за стойността на златото, избягвайки декоративните му асоциации, като го използва да съхрани раните на неоцененото архитектурно наследство на града и постепенното изчезване на характеристиките на неговите сгради.

Изложбата „Притежаване и изтриване на миналото“ изследва непрестанните преустройства на София, които често се случват без оглед на историческата тъкан. За Уорд архитектурата е не просто фон, а сцена, върху която се разгръща животът. След повече от десет години работа с модернистичната архитектура във Великобритания и Франция, той насочва погледа си към София и улавя крехкия момент между съхранението и заличаването на колективната памет на града.

Размерът на творбите, колкото екран на iPhone, привлича вниманието към детайла и превръща архитектурната памет в интимен обект за съзерцание.

Изложбата е създадена в сътрудничество с куратора Мартина Стефанова и е част от програмата за десетата годишнина на фестивал КвАРТал. Откриването ще се състои на 12 септември, петък, от 18:00 до 21:00 ч. в Cable Depot Sofia на бул. „Стефан Стамболов“ 39. Публиката ще може да я разгледа до 28 септември, всеки петък и събота между 15:00 и 19:00 ч.

