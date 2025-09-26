Джон Малкович, Иво Димчев, Гугуш и Путин събира Sofia DocuМental

Шести пореден сезон София ще крачи в ритъма на документалното кино. Sofia Documental, фестивалът, който се роди насред пандемията, вече е най-значимото събитие за документалистика в България.

„Ние възникнахме в момент на шок, когато всички се чудехме какво ще се случи с нас. Първото ни онлайн издание беше абсолютен риск, но събра хиляди зрители и това ни окрили да продължим“, спомня си директорът на фестивала Мартичка Божилова.

Тази година темата е „Естественият интелект отвръща на удара“ – закачлив контрапункт на предходното издание, посветено на изкуствения интелект "Излез от балона".

„Документалното кино не дава готови отговори, то провокира зрителя да ги открие сам. Във време, когато всички говорим за алгоритми, ние решихме да върнем фокуса върху човешкото – върху живия, естествен интелект“, подчертава Мартичка.

Десет дни, единадесет локации, една София

За първи път фестивалът ще продължи цели 10 дни – от 25 септември до 4 октомври, а прожекциите ще се случват на 11 различни локации. Ларгото, превърнало се в символ на Sofia Documental, отново ще бъде сред централните сцени:

„Всички гости на фестивала са зашеметени от тази локация – в сърцето на триъгълника на властта. Надяваме се прожекциите там да създадат вибрации, които властимащите няма как да не усетят“, казва с усмивка Мартичка Божилова.

Към традиционните арт кина се прибавят и нетипични пространства – включително една софийска уличка, която ще бъде затворена за автомобили и превърната в открито кино с прожекция на филм за… домати и Вагнер.

„Искаме да сме част от кварталната общност и да подарим на хората безплатна прожекция под открито небе“, разказва тя.

Откриващо и закриващо заглавие

Фестивалът започна на 25.09.25 с украинския филм „Дивият“, премиерен в основния конкурс на Карлови Вари. Лентата показва как войната унищожава природата – от горите и дърветата до дивите животни – и как природата отвръща, възраждайки се.

„Филмът е без думи, само с образи – едно кинематографично преживяване, което трябва да се види и чуе“, казва Мартичка Божилова.

Закриващият филм е „Странджа“ на Пепа Христова – фотограф, който за първи път се изявява като режисьор. Това е поетична, визуална любовна изповед към мистериозната планина Странджа, нейните изчезващи обитатели и нелегалните пътеки на мигрантите.

„Филмът е дълбоко кинематографичен и изключително колоритен – най-добрият завършек на фестивала“, уверена е Божилова.

Конкурсът за жени режисьори

За трета година конкурсната програма е посветена на жени режисьори. Десет заглавия ще се състезават за голямата награда, осигурена от Българския фонд за жените.

В журито освен българска продуцентка Катя Тричкова, продуцент на филмите на Стефан Командарев и копродуцент на късометражния филм "Човекът, който не можеше повече да мълчи" на режисьора Небойша Слиепчевич (Златна палма за късометражен филм в Кан, наградата на Европейската филмова академия и номинация за Оскар), продуцентката Марта Голба-Науман – носителка на две награди на Полската камара на аудиовизуалните продуценти и ръководителка на програмата D’Hub на фестивала Dokumentale в Берлин, която развива програми в подкрепа на жените в документалното кино като член на борда на фондация HER Docs, Щефан Крумбигел – международно отличаван монтажист на независими игрални и документални филми (в това число и на „Рифенщал“, част от програмата на фестивала) и професор във Филмовия университет в Бабелсберг, работи с утвърдени режисьори от артхаус киното, изследвайки нови концепции в монтажа както художествено, така и повествователно.

„Това са едни от най-ярките документални филми на годината – от Израел и Палестина до Украйна и Румъния. Темите са изключителни, авторките – смели и провокативни“, казва Божилова. „Обичам да казвам – вижте ги тези жени! Толкова ярки, толкова вдъхновяващи. Те са в основата на нашата програма“, допълва тя.

Освен журито и публиката ще определи свой фаворит, а нейната награда е осигурена от Kaufland.

Тематични фокуси: от Путин до Гугуш и Джон Малкович

Сред акцентите тази година са:

- „Господин Никой срещу Путин“ – разтърсващ портрет на руски учител, който документира милитаризацията в училищата, рискувайки живота си.

- Фокус Израел–Палестина – филми за архитектурните политики в Йерусалим, за смесените общности и за корупционните разпити на Бенямин Нетаняху.

- „Да бъдеш роднина на Джон Малкович“ – забавен и личен филм, в който режисьор от балкански произход проследява корените си и успява да заснеме самия Малкович в София.

- „Визуални писма“ на Алиса Коваленко – украинска режисьорка, която е и майка, и бивш войник, изпращаща писма от фронта към сина си.

- „Гугуш“ – историята на иранската поп-икона, превърнала се в символ на съпротивата срещу режима.

Европейски майстори и минало преразгледано

Фестивалът ще представи за първи път секцията „Европейски майстори“, посветена тази година на чешкия режисьор Филип Ремунда и неговия култов филм „Чешка мечта“ – сатира за консуматорската култура, която предизвиква истински скандал в Чехия. Специален акцент има и ретроспекцията „Минало преразгледано“ с филм за Лени Рифенщал, монтиран от самия Щефан Крумбигел, член на журито.

„Ние имаме нужда да преразгледаме миналото, за да можем да продължим напред“, коментира Божилова.

Към тази секция се прибавят и два изключително иновативни филма за виртуалната реалност – „Островът на Нит“ и „Роботът на изкуствения интелект“, които разкриват как онлайн световете променят идентичността и общуването. „Признавам, аз самата съм технофоб, но тези филми ме накараха да изляза от салона улюлявайки се – толкова силно беше въздействието им“, признава Божилова.

Индустриалната програма: Балканският документален пазар

Фестивалът не е само прожекции – той е и територия за създаване на нови проекти. Балканският документален пазар е единственото по рода си индустриално събитие у нас. Той събира над 70 чуждестранни гости – продуценти, дистрибутори, телевизии, фестивални селектори. В рамките му се провеждат питчинг форуми на създатели от региона, които представят новите си проекти пред потенциални инвеститори и партньори.

Тази година за първи път се включва и Storytel с отворена покана за документални подкасти. „Няма нищо по-естествено от това да подпомогнем аудиодокументални истории, защото разказването е в основата и на вашата, и на нашата работа“, каза творческият директор на Storytel България Анна Клисарска. Един от подкастите ще получи финансиране и възможност за дистрибуция до широка публика.

„Документалното кино продължава да ни помага да водим разговори, да се вслушваме в различните гледни точки – нещо, което става все по-трудно в нашето общество“, коментира журналистката Велислава Попова, част от журито на програмата.

Срещи с публиката

"Най-ценното в Sofia Documental остава живият диалог. „85% от филмите ще бъдат представени от своите автори – режисьори и продуценти. Това е уникално преживяване – публиката не само гледа, но и разговаря, задава въпроси, спори, съпреживява“, подчертава Божилова.

Сред специалните гости са Иво Димчев, Мартин Пар, режисьорите на „Островът на Нит“ и „Тата“, унгарската режисьорка Анна Руби, продуцентката на откриващия филм Полина Херман и още десетки международни имена. Авторите на филмите ще бъдат до зрителите не само в киносалоните, но и в дискусии, майсторски класове и срещи лице в лице.

„Документалното кино ни събира в едно общо пространство, където можем да спорим, да се съгласяваме или не, но най-вече – да чуваме различните истории“, казва Божилова.

Онлайн селекция и достъпност

Sofia Documental се стреми да бъде достъпен за цялата страна. Благодарение на партньорството с Netera TV+ част от програмата ще бъде достъпна онлайн, включително селекция „Best of Sofia Documental“ с някои от най-силните филми от предишни издания. Онлайн прожекциите ще продължат и след края на фестивала – до края на октомври. Това позволява на зрители извън София да се включат и да преживеят фестивала от домовете си.

Защо е важно

„Документалното кино ни напомня, че истинските истории са най-силни. Изкуственият интелект може да генерира текстове и образи, но не може да замени реалността. Точно затова тази година казваме: естественият интелект отвръща на удара“, заключава Божилова.

Sofia Documental 2025 обещава да бъде не просто фестивал, а среща с времето, в което живеем – с неговите конфликти и надежди, с героите и техните лични революции. От 25 септември София ще се превърне в сцена на най-важните документални истории на света – истории, които оставят следа.

