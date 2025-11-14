Дейвид Ковърдейл се пенсионира (видео)

Рок легендата Дейвид Ковърдейл официално слага точка на кариерата си.

74-годишният вокалист от години говори, че мисли да се оттегли от сцената, но на 13 ноември го обяви официално във видео в канала на Whitesnake в YouTube.

"След над 50 години от едно невероятно приключение с вас - с Deep Purple, с Whitesnake, с Джими Пейдж - през последните няколко години беше очевидно за мен, че е време да сваля рокендрол обувките си с платформи и прилепналите си дънки", казва 74-годишният Ковърдейл във видеото.

Благодари на всички за подкрепата през годините - музикантите, екипите, феновете и семейството му. Допълва, че е дошло време да се наслаждава на пенсионирането си. Кратката реч е последвана от ремикс на песента Fare Thee Weel на Whitesnake.

Кариерата на Ковърдейл започва в края на 60-те с поредица от банди, но звездата му изгрява истински с Deep Purple, където наследява Иън Гилън. През годините се е изявявал като солов артист. Албумът му от 1977 г. се казва White Snakе, което става име и на собствената му банда малко по-късно.