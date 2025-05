Били Айлиш спечели 7 статуетки на Американските музикални награди

Изпълнителката Били Айлиш бе удостоена с най-голямото отличие на Американските музикални награди, като спечели наградата за изпълнител на годината в Лас Вегас на официална церемония, предаде Ройтерс.

Поп певицата Айлиш спечели приза за изпълнител като в същата категория бяха номинирани Тейлър Суифт, Кендрик Ламар, Морган Уолън и други. Айлиш спечели във всички седем категории, в които беше номинирана, включително и албум на годината.

„Това е толкова щуро. Нямам думи“, каза Айлиш във видео съобщение от Европа, където е в момента на турне. „Иска ми се да можех да бъда там тази вечер.“

23-годишната изпълнителка издаде третия си студиен албум Hit Me Hard and Soft през май 2024 г.

Изпълнителката на That's So True Грейси Ейбрамс, бе отличена в категорията „Нов изпълнител на годината“. Тя също изпрати запис, за да приеме отличието си и благодари на своите фенове.

Сиза бе отличена в категориите за ар енд би изпълнителка и за ар енд би песен за Saturn. Беки Джи беше обявена за най-добра латиноамериканска изпълнителка.

Много от големите имена в списъка на номинираните не присъстваха на официалната церемония.

Бионсе беше една от отсъстващите звезди. Тя спечели наградата за кънтри изпълнителка и кънтри албум за Cowboy Carter - първите ѝ победи на наградите AMA в кънтри категориите. Пост Малоун беше обявен за любим изпълнител в САЩ.

Други изпълнители, които не присъстваха на церемонията бяха Тейлър Суифт и Кендрик Ламар. Ламар беше номиниран в 10 категории. Той спечели една награда за хип-хоп песен - Not Like Us.

Тържеството започна с изпълнения на водещата Дженифър Лопес, която пя и танцува на шестминутно съчетание от 23 хита на номинираните. Песните включваха Birds of a Feather на Айлиш, Espresso на Сабрина Карпентър и Texas Hold 'Em на Бионсе.