Артистите скочиха срещу министъра на културата и Тошко Йорданов

Съюзът на артистите в Българи излязоха с остра декларация срещу министъра на културата Мариан Бачев и председателя на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов по повод случая със задържания заедно с още трима души актьор Росен Белов заради обвиненията от младеж, че са го упоили и държали в плен.

В нея се казва, че САБ се противопоставя по най-категоричен начин на всякакви прояви на насилие и посегателство срещу човешкото достойнство и живот.

"Такива действия са несъвместими с морала и етиката и не могат да бъдат толерирани, тъй като нанасят сериозна щета както на нашата професия, така и на целия културен сектор. Тъй като тече следствен процес, не можем да осъждаме действията на колегата актьор заради презумпцията за невинност, според която всеки обвиняем се приема за невинен до доказване на противното с окончателно съдебно решение.

Осъждаме обаче по най-категоричен начин всякакви прояви на злоупотреба с власт и посегателство срещу българската култура", се казва в позицията.

И се допълва, че доверието към Министерството на културата отдавна е свалено. Това е принципна позиция и няма пряка връзка с личните взаимоотношения на министър Бачев, както и с връзката му с частната театрална и преподавателска дейност, които се коментират в последните 48 часа.

"Действията на Председателя на ПГ на ИТН, който реално управлява Министерството на културата, са крайно неприемливи за една европейска държава, каквато е България", посочват артистите.

И призовават органите на реда и прокуратурата да проявят максимална отговорност, бързина и професионализъм и да установят обективната истина.

САБ ще внесе официално искане за становище по случая до министъра на вътрешните работи с цел получаване на детайлна информация за хода на разследването и изясняване на всички факти.

Ще внесат в най-скоро време допълнително искане за проверка от страна на премиера за злоупотреби с власт и намесата на Тошко Йорданов в дейността на МК.