Анимационната класика ''Цар Лъв'' със симфоничния оркестър на БНР гледаме на 24 януари

"Цар Лъв" на Дисни ще бъде концерт на живо с прожекция на филма на 24 януари в зала 1 на НДК. Под диригентството на Константин Добройков, концертът включва отличената с "Оскар" музика на композитора Ханс Цимер, изпълнена на живо към филма от Симфоничния оркестър на Българското национално радио. Билети се предлагат в мрежата на EVENTIM.BG и BILET.BG.

Оригиналният анимационен филм от 1994 г. включва незабравима музика от забележителен екип от носители на "Оскар" и "Грами", включително суперзвездата Елтън Джон, текстописеца Тим Райс и композитора Ханс Цимер, в допълнение на африкански вокални и хорови аранжименти от носителя на "Грами" южноафриканския продуцент и композитор Лебо М (Rhythm of the Pride Lands).

"Цар Лъв" на Walt Disney Animation Studio поема на пътешествие до африканската савана, където се ражда бъдещ крал. Симба боготвори баща си, крал Муфаса, и приема присърце собствената си кралска съдба. Но не всеки в кралството празнува пристигането на новороденото лъвче. Скар, братът на Муфаса – и бивш наследник на трона – има свои собствени планове. Битката за Лъвската скала е изпълнена с предателства, трагедии и драми, които в крайна сметка водят до изгнанието на Симба. С помощта на отдавна изгубената си приятелка Нала и новите си приятели, любопитното дуо Пумба и Тимон, Симба трябва да разбере как да се изправи срещу миналото си и да си върне това, което му принадлежи по право.

За Disney Concerts

Disney Concerts е подразделението за продуциране на концерти и лицензиране на Disney Music Group, музикалното подразделение на The Walt Disney Company. Disney Concerts продуцира концерти и турнета и лицензира музикално и визуално съдържание на Disney за симфонични оркестри, хорове и водещи в цял свят. Лицензираните концертни пакети включват разнообразни формати, като например концерти "live to picture" и тематични инструментални и вокални сборни концерти, които варират от симфонични изпълнения само с инструменти до мултимедийни продукции с участието на живи вокалисти и хор.

Концерти от най-големите филмови франчайзи в света – от Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar и 20th Century Studios – настоящите заглавия включват филмовата концертна поредица "Междузвездни войни", "Играта на играчките", "Дисни принцеси: Концертът", "Коко", "Цар Лъв", "В небето", "Кошмарът преди Коледа" на Тим Бъртън, "Коледната песен на мъпетите" и "Infinity Saga Concert Experience".