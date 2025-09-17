24-ти рожден ден празнува радио Jazz FM

Jazz FM отбелязва своя 24-и рожден ден на 17 септември със специална програма, премиери и музикални проекти от цялата страна, информират от медията.

В празничния ден, предаването „Джаз ден" ще разкаже как джазът достига до все по-широка аудитория. Сред акцентите са участието на биг бенда на НМА в празничния концерт на Столична община за Деня на София, с изяви на Хилда Казасян, Васил Петров, Орлин Павлов и Михаела Филева, музика от фестивала „Джаз Велинград", където Jazz FM и биг бендът на НМА представиха проект със златни български песни от 50-те и 60-те години. Ще бъдат разказани спомени от летни събития с участието на Орлин Павлов – „Остров на музиката" и Фестивала на хвърчилата в Шабла. Ще има интервюта с проф. Христо Йоцов и д-р Доротея Люцканова за обучението на младите таланти и тяхното израстване чрез джаза, разговор с китариста Ангел Демирев за образователните работилници, водени от Jazz FM в Шумен и Велинград.

В предаването „Следобедни импровизации" ще се състои първото официално сътрудничество между двама от най-ярките български джаз вокалисти – Павел Терзийски и Петър Терзиев. В интервю с Таня Иванова те споделят за импровизацията, музикалния си път и силата на човешкия глас. Специално за слушателите на Jazz FM те изпълняват джаз стандарта My Foolish Heart и бразилската класика P'ra Machucar Meu Coracao.

Друга изненада е представянето на записи от предстоящия албум Songbook на легендарния пианист Кени Барън, който излиза на 14 ноември. В него 82-годишният музикант сбъдва мечтата си – да превърне свои оригинални композиции в песни, с текстове от Джанис Джарет и вокали от Сесил Маклорин Салвант, Кърт Елинг, Катрин Ръсел.

В „За албумите от техните създатели" Емил Тасев ще представи дебютния си албум Tesseract. В Singin' & Swingin' Мирослава Кацарова ще ни поведе на музикално пътешествие с албум на Стейси Кент. В All-Time Jazz Masters Емил Войников представя музикална селекция, представяща джаза като празник.

В четвъртък „Джаз емоции" ще е с изпълнения от концерти, организирани или подкрепени от Jazz FM, а в петък – празнично издание на Jazztronica с Младен Димитров.