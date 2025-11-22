''Сигурно е получил това от К''. Уиткоф се обърка и издаде, че планът за мир в Украйна е писан с Русия

Американски и руски официални лица изготвиха план за прекратяване на войната в Украйна, а украинският президент Володимир Зеленски се срещна с представители на Пентагона в Киев в четвъртък, за да го обсъдят. Британското издание "Гардиън" има информация, че планът е писан от руски и американски официални лица.

Пълните параметри на плана не са ясни, но неофициалната информация сочи, че основните положения на 28-точковото споразумение включват изискване към Украйна да отстъпи останалата част от окупирания от Русия източен Донбас, да намали въоръжените си сили наполовина и да намали или напълно да се откаже от определени видове оръжия, по-специално ракети с голям обсег, които могат да поразят цели в Русия, пише "Гардиън".

Това би означавало Украйна доброволно да предаде на Русия части от своята територия, които Москва не е успяла да завземе със сила. От Киев се очаква също да се съгласи да намали или да спре военната помощ от САЩ.

Всяко бъдещо разполагане на западни войски в Украйна – както предвижда „коалицията на желаещите“, водена от Франция и Великобритания – също ще бъде забранено. В областта на културната политика споразумението според информациите изисква Украйна да признае руския език за официален държавен език и да предостави официален статут на Руската православна църква, което предизвиква допълнителни опасения за постепенни опити за "русификация" на страната.

Като част от сделката, Украйна и Европа биха могли да получат някои гаранции за сигурност от САЩ срещу бъдеща руска агресия, въпреки че не бяха съобщени подробности за това какво би могло да означава това. САЩ бяха подписали Меморандума от Будапеща от 1994 г. за сигурността на Украйна, който по-късно беше нарушен от Русия, и не е ясно как новото предложение би предотвратило подобен сценарий в бъдеще.

Планът изглежда повтаря максималистичните искания на Москва и нарушава многобройни украински червени линии и би изисквал унизително обръщане на 180 градуса от президента Зеленски, който заяви, че отстъпването на територия е неприемливо. Вероятно той би бил счетен за неприемлив и от европейските съюзници на Украйна, които отдавна настояват, че трябва да им бъде дадена роля в мирните преговори, предвид по-широките последици на споразумението за сигурността на континента, особено на източния фланг на НАТО.

Според информацията на "Гардиън" планът е изготвен от руски и американски официални лица, включително влиятелният шеф на руския суверенен фонд Кирил Дмитриев, който е участвал в предишни преговори за Украйна и е известен с контактите си със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф.

Под публикацията на журналист от Axios, разкрил историята за "тайния план за мир", Уиткоф написа коментар, което изглежда е трябвало да бъде съобщение в личната му кореспонденция. Текстът, който Уиткоф бързо изтри, гласеше: "Сигурно е получил това от К".

Реакцията

Никой от американските официални лица не е потвърдил официално съдържанието на плана, а заместник-началникът на кабинета на Белия дом, Стивън Милър, заяви пред репортери, че няма новини или съобщения по темата.

Марко Рубио, държавният секретар на САЩ, даде загадъчен отговор на бурните спекулации тази нощта, като каза единствено, че „за да се сложи край на сложна и смъртоносна война като тази в Украйна, е необходим обширен обмен на сериозни и реалистични идеи“.

В X Рубио написа: