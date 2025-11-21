Влизат в сила санкциите срещу Лукойл и Роснефт

Днес влизат в сила санкциите, налагани от Съединените щати върху руските петролни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“, обявени от Министерството на финансите през октомври.

САЩ са поставили двете компании, както и десетки техни дъщерни дружества, в списъка на специално обозначените лица на OFAC (Службата за контрол на чуждестранни активи). Под забрана попадат всички трансакции с тези компании, включително сделки, разплащане, инвестиции и прехвърляне на дялове.

Според Вашингтон санкциите имат за цел да засилят натиска върху Кремъл, заради липсата на сериозен ангажимент на Русия към мирен процес в Украйна. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че администрацията е готова да предприеме допълнителни стъпки, ако е необходимо.

Българският парламент прие закон, който да позволи назначаването на особен управител в рафинерията на „Лукойл“ в Бургас, така че да се гарантира непрекъснатост на работата след 21 ноември.

САЩ предоставиха дерогация за българските дружества, свързани с "Лукойл", която важи до 29 април 2026 г. и позволява нормалната работа на рафинерията в Бургас.