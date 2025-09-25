Vivacom: Бяхме ударени от кибератака

В понеделник, 22 септември, Мейнстрийм България, дъщерно дружество на United Group и доставчик на облачни услуги на Vivacom, е станало обект на злонамерена кибератака, извършена от външни лица, съобщиха от телекома.

Благодарение на незабавно предприетите мерки, с подкрепата на водещи експерти по киберсигурност, инцидентът до голяма степен е овладян. Провежда се анализ, а заинтересованите страни са уведомени съгласно нормативните изисквания.

В резултат на атаката някои от бизнес клиентите на Vivacom е възможно да изпитват временни технически затруднения с определени услуги. Възстановяването на пълната функционалност остава най-висок приоритет както за Vivacom, така и за Mainstream Bulgaria. Важно е да се подчертае, че основните услуги на Vivacom – мобилната и фиксираната свързаност – не са засегнати и функционират напълно нормално.

United Group категорично осъжда престъпните действия, насочени към възпрепятстване на бизнес процеси и създаване на неудобства за потребителите. Кибератаките, за съжаление, са част от реалността за компаниите по целия свят, затова United Group продължава да поставя като приоритет инвестициите в сигурността и устойчивостта на своите мрежи на всички пазари, в които оперира. Извършваме задълбочен преглед на системите в рамките на Групата с цел идентифициране на потенциални уязвимости и намаляване на риска от бъдещи инциденти.

Извиняваме се за причинените неудобства и благодарим на нашите клиенти и партньори за проявеното разбиране в процеса на отстраняване на последствията. United Group остава изцяло ангажирана с прозрачната комуникация и ще предоставя допълнителна информация при необходимост.