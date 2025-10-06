Турция наложи глоби за над 3,6 млн. евро за завишени цени на имоти

Глоби на стойност 172 милиона турски лири (около 3,62 млн. евро) са били наложени досега на общо 1416 лица.

Глоби на хора, които неоснователно "надуват" цените на имотите в публикуваните обяви, налагат турските власти, за да предотвратят злоупотребите, съобщава турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Съгласно промяна в регулаторната уредба, направена от министерството на търговията в края на май, вече е забранено в обявите за недвижими имоти, публикувани онлайн, да се увеличават цените, без това да съответства на общите икономически данни. Регулацията предвижда санкции за компаниите за недвижими имоти, собствениците на имоти и други лица, публикуващи подобни обяви, съобщава БТА.

Глоби на стойност 172 милиона турски лири (около 3,62 млн. евро) са били наложени досега на общо 1416 лица, за които е установено, че са публикували обяви, в които обявената стойност на продаваните имоти не съответства на икономическите показатели.

 

