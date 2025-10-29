Синдикатите побесняха: 605 евро минимална заплата са скандално малко

КНСБ определи като "скандално" залагането в проектобюджета за 2026 година на минимална заплата от 605 евро вместо първоначално предвидените 620.

Според главния икономист на синдиката Любослав Костов това означава, че правителството намалява минималната заплата със 180 евро на година за всеки нает на такава заплата, което е в нарушение на Кодекса на труда и на договореностите, постигнати в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

"Тези 180 евро ако ги пречупим през нашата кошница малка, която гледаме тук всеки месец и правим пресконференции, означават 36 хляба по-малко, 10 килограма сирене по-малко, 8 кори яйца по-малко и 7 килограма месо по-малко сумарно на година потребление у работещите на минимална работна заплата и разбира се, това означава повече лишения, тъй като някак си не звучи добре да пълним държавната хазна и оправяме дефицита като режем доходите на най-бедните", коментира Костов.

На пълно работно време на минимална заплата са наети близо 270 000 души, допълниха от КНСБ.

В бюджета за догодина е заложен и само 5 процента ръст на бюджетните заплати, което според синдиката е крайно недостатъчно.