С 4,1% през септември България е седма по инфлация в ЕС

През септември 2025 г. инфлацията на годишна база в България по хармонизираната методология на ЕС достига 4,1%, което нарежда страната ни на седмо място в Европейския съюз. За сравнение, през септември 2024 г. поскъпването за последните 12 месеца е било едва 1,5%. Това показва значително ускоряване на ценовия натиск преди влизането на страната ни в еврозоната.

Според последните данни на Евростат, годишната инфлация в еврозоната през септември 2025 г. е 2,2%, спрямо 2,0% през август. Година по-рано е била 1,7%. В целия Европейски съюз инфлацията достига 2,6%, при 2,4% месец по-рано, и 2,1% през септември 2024 г.

Най-ниските нива на инфлация са отчетени в Кипър (0,0%), Франция (1,1%), както и в Италия и Гърция (по 1,8%). Най-високи темпове на поскъпване се наблюдават в Румъния (8,6%), Естония (5,3%), и по 4,6% в Хърватия и Словакия.

Спрямо август 2025 г. инфлацията спада в осем държави членки, остава без промяна в четири и нараства в петнадесет.

Основен принос за годишния темп на инфлация в еврозоната имат услугите с 1,49%, следвани от храните, алкохола и тютюна (0,58%), неенергийните промишлени стоки (+0,20%) и енергията, която оказва леко понижаващ ефект (-0,03%).