Планирате пътуване? Ето как да си спестите такси за обмяна в евро

В разгара на летния сезон всички се вълнуваме кога най-накрая ще започне дългоочакваният отпуск. Независимо дали поемаме на заслужен морски отдих покрай лазурния гръцки бряг, отправяме се на смело приключение из природата или пък сме в екскурзионно настроение, готови да покорим всички забележителности на древен европейски град, седи въпросът – да обменям ли евро и колко?

За много хора плащането в кеш не подлежи на дискусии. За други, обаче, подборът на подходящо чейндж бюро, реденето по опашки и най-вече планирането на точен бюджет могат да бъдат истинско предизвикателство.

Е, вече няма нужда да обменяте пари в брой предварително, ако сте потеглили към държава от Еврозоната и сте клиент на tbi bank? В мобилното приложение на tbi обмяната на лев към евро и обратно се случва по фиксирания курс на БНБ. Това важи и за плащанията с карта neon - отново по фиксинга и без допълнителни такси. С други думи, ако сте в слънчева Тоскана и искате да презаредите с горещо еспресо, може да платите директно с картата си през местен ПОС терминал без това да ви оскъпи кафето и с цент отгоре.

Ако все пак ви потрябват и банкноти, може да изтеглите евро без оскъпяване директно в страната, в която пътувате, от банкомат на която и да е легитимна банка. За разлика от курсовете в обменно бюро или във физически офис на банка, тегленето на евро в брой от банкомат с карта neon също ще бъде по фиксинга на БНБ и ще ви спести пари. Клиентите на tbi bank разполагат с две безплатни тегления на месец, като условията у нас важат и в чужбина.

Съвети за безгрижна ваканция

За да ви е мирна главата и пълен джобът, запазете си този чеклист с ценни съвети за безгрижна ваканция:

Винаги плащайте с карта, когато е възможно.

Избягвайте чейндж бюрата на летища или в туристически центрове – там валутните курсове обикновено са най-неизгодни.

Избирайте местната валута при плащане с карта в чужбина. Aко ПОС терминалът ви даде опция да платите в лева или в местна валута, изберете местната.

Уведомете банката си преди пътуване, като я информирате за страните, които ще посетите и периода на ваканцията. Така картата ви няма превантивно да бъде блокирана като „подозрителна“ при първата трансакция зад граница.

При нужда от кеш, теглете пари от банкомат на място. Не забравяйте, че за разлика от много други, карта neon на tbi bank ще превалутира сумата по официалния курс на БНБ, така че спестявате средства от разликите в курса.

В крайна сметка ваканцията е време за спомени, не за сметки. С подходящата карта в портфейла ще се отдадете на вълнуващи мигове без излишни финансови притеснения. Приятно пътуване!