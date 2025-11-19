Петролът поевтиня заради растящи запаси в САЩ

Цените на петрола се понижиха в сряда, след като данните за нарасналите запаси от суров петрол в САЩ засилиха опасенията за свръхпредлагане. Спадът обаче остана ограничен благодарение на по-стегнатия пазар на горива, след серия атаки срещу руски петролни съоръжения, съобщава Ройтерс.

Фючърсите на Brent се понижиха със 71 цента, или 1%, достигайки 64,18 долара за барел към 11:11 ч по Гринуич, след като във вторник отбелязаха ръст от 1,1%.

Контрактите върху американския суров петрол West Texas Intermediate поевтиняха с 63 цента, също с около 1%, до ниво от 60,11 долара за барел, след като предходния ден се повишиха с 1,4%.

Според пазарни източници, позоваващи се на данни на Американския петролен институт, запасите от суров петрол в САЩ са нараснали с 4,45 млн. барела през седмицата, приключила на 14 ноември. Запасите от бензин са увеличени с 1,55 млн. барела, а тези от дестилати – с 577 хил. барела.

„Докладът като цяло беше сравнително негативен“, коментират стратезите по суровини на ING.

Те обаче подчертават, че пазарните участници в момента са по-чувствителни към рисковете, свързани с предлагането, отколкото към потенциално натрупване на запаси занапред.

Повишението на цените във вторник беше подхранено от по-затегнатия пазар на дизел, вследствие на свития руски износ, отбеляза анализаторът на PVM Джон Еванс.

Американските санкции срещу Роснефт и Лукойл определят срок до 21 ноември, в който фирмите трябва да преустановят сделките си с основните руски производители. Министерството на финансите на САЩ заяви в понеделник, че ограниченията, които вече намаляват приходите на Русия от петрол, вероятно допълнително ще сведат нейния износ. Купувачите в Китай и Индия вече се пренасочват към други доставчици.

Въпреки това опасенията за свиване на руското предлагане се сблъскват с оценки на анализаторите, че глобалното производство изпреварва текущото търсене, което продължава да натиска цените надолу.

След украинските удари срещу руска енергийна и пристанищна инфраструктура, европейските маржове за дизелово гориво рязко се увеличиха, достигайки най-високите си нива от септември 2023 г. насам, на фона на по-високи рафинерийни маржове в световен мащаб.

Официалната статистика на американското правителство за запасите ще бъде публикувана по-късно в сряда. Осем от интервюираните от Ройтерс анализатори прогнозират средно намаление от около 600 000 барела суров петрол за седмицата до 14 ноември.