НСИ отчита ръст от 4,3 на сто в строителството в България през юни на годишна база

Индексът на продукцията в сектор "Строителство" се понижава с 0,2 на сто през юни 2025 г. спрямо предходния месец, показват предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ), цитирани от БТА.

Календарно изгладените данни показват увеличение с 4,3 на сто на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2024 година.

Справка в НСИ сочи, че през същия месец на миналата година индексът на продукцията в сектора се е понижил с 1,1 на сто на месечна база, а на годишна е белязал ръст от 2,9 на сто.

Месечни изменения

През юни 2025 г. се наблюдава намаление спрямо предходния месец при строителството на съоръжения - с 1,6 на сто. Повишение е отчетено при продукцията от строителството на сгради - с 0,4 на сто, както и при специализираните строителни дейности - с 0,2 на сто. Справка в НСИ сочи, че през юни 2024 г. е било отчетено намаление спрямо предходния месец при специализираните строителни дейности - с 3,4 на сто, и при продукцията от сградно строителство - с 0,6 на сто. При строителството на съоръжения се е наблюдавало увеличение с 1,1 на сто.

Годишни изменения

През юни 2025 г. в сравнение със същия месец на 2024 г. е регистрирано увеличение с 5,5 на сто при строителството на съоръжения, с 4,2 на сто при продукцията от строителство на сгради и с 3,6 на сто при специализираните строителни дейности. На годишна база, през същия месец на 2024 г., справка в НСИ показва, че е било отчетено повишение на продукцията при строителството на съоръжения с 6,1 на сто, и при специализираните строителни дейности - с 5,4 на сто, докато при сградното строителство е имало намаление с 1,1 на сто.