МФ оряза със 180 млн. евро парите на съдебната власт. ВСС не е съгласен

Министерството на финансите взриви Висшия съдебен съвет с орязването на 180 230 000 евро от бюджета на съдебната власт за догодина. ВСС отказа и на днешното заседание на Пленума не отстъпи от заложеното от него, съобщи "Лекс".

През септември ВСС одобри проект на бюджет на съдебната власт за 2026 г. от 996 193 700 евро. МФ обаче предлага да е 815 963 700 евро, което е със 180 230 000 евро по-малко.

Най-голямото орязване е по две пера – за капиталови разходи и за персонал.

Капиталовите разходи, които ВСС предвиди, са за 72 347 000 евро, докато в проектобюджета за 2026 г. МФ е заложило 30 254 400 евро.

Според разчетите на ВСС за следващата година ще са необходими 836 647 400 евро за персонал, като сумата за заплати е 622 274 100 евро. ВСС предвиди и разкриването на нови 152 щата - седем от тях са за съдебни помощници във ВКС, за които са предвидени 397 403 евро, за ВАС – 10 места за съдии и едно за счетоводител, като тук сумата е 1 241 083 евро. Необходимостта от още бройки за съдии във ВАС е продиктувана от промените в Закона за държавната собственост, които влязоха в сила преди дни. Според тях ВАС, а не местният административен съд, ще се произнася за отчуждаването на частни имоти за изграждането на национални обекти. С промените бе предвидено задължение за ВСС до 1 януари 2026 г. да обезпечи ВАС с необходимия брой съдии.

За прокуратурата новите места са 61 – 15 прокурорски помощници, 30 деловодители, 13 експерти и трима специалисти, като са необходими 2 135 425 евро за заплати.

За съдилищата са предвидени нови 68 бройки за координатори по медиация, необходимата сума за заплати е 1 823 776 евро.

Пет нови места са предвидени за ВСС – по две за главен експерт съдебна статистика и за съдебна карта и натовареност, и един пиар. Сумата тук е 230 973 евро.

Министерството на финансите обаче предлага да се предвидят средства само за заетите щатове, като единственото изключение е ВАС, за където от финансовото ведомство залагат не 10, а 16 нови бройки за съдии. Заложени са допълнителни 2 099 000 евро.

Председателят на бюджетната комисия Стефан Петров посочи, че миналата седмица представители на ВСС са имали среща във ведомството на Теменужка Петкова по повод бюджета. От МФ се вслушали в някои от аргументите на ВСС и в резултат на това парите за капиталови разходи и за персонал са увеличени с около 9 млн. евро за първото и с около 3 млн. лева по второто перо.

Другото разминаване е по отношение на приходите. В проекта си ВСС заложи 61 355 000 евро, докато МФ предлага 66 468 000 евро, или към 132 млн. лева. Това е по-малко от предвиденото за тази година. В бюджета за 2025 г. бяха гласувани приходи в размер на 152 млн. лв., като според разчетите на ВСС до края на годината неизпълнението ще бъде около 30 млн. лв.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев напомни, че какъв ще е бюджетът на съдебната власт за догодина зависи изцяло от Народното събрание.

На финала ВСС не се съгласи с предложението на финансовото ведомство и гласува, че поддържа своя проект за бюджет.

От обсъжданията не стана ясно ще има ли достатъчно пари за заложеното от ВСС увеличение на заплатите на магистратите и служителите с 18 на сто, ако парламентът одобри варианта на МФ.