''Лукойл'' увери, че производството и доставките на горива няма да спрат

OFFNews 17 ноември 2025 в 18:55 331 0
Румен Спецов е официално назначен за особен търговски управител на дружествата на руската компания.

Групата на "Лукойл" в България излезе с първа официална позиция по повод назначаването на бившия шеф на Националната агенция за приходите Румен Спецов като специален управител на дружествата на компанията в страната.

"Румен Пенков Спецов е официално назначен за особен търговски управител на дружествата "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл България", "Лукойл Ейвиейшън" и "Лукойл – България – Бункер". Назначението е извършено в съответствие със Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход", се казва в изявлението.

От групата подчертават, че оперативните и търговските дейности ще продължат без прекъсване, включително доставките на горива и производственият процес. В същото време ще бъде приложен строг финансов контрол при пълно спазване на международните регулации и санкционни режими.

"Лукойл" потвърждава своя ангажимент за поддържане на стабилност, предвидимост и сигурност в енергийния сектор в България и обещава да информира обществеността своевременно и прозрачно за всички действия, свързани с регулаторната рамка, операциите и осигуряването на сигурни доставки на горива за българския пазар.

Днес от Министерски съвет съобщиха, че Христо Марков е назначен за изпълнителен директор на НАП на мястото на Спецов.

