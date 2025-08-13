Лагард похвали дизайна на българските евромонети

OFFNews 13 август 2025 в 18:18 280 0
Българските евромонети

Снимка Christine Lagarde/Фейсбук
Българските евромонети

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард похвали дизайна на Българска народна банка на бъдещите евромонети.

Дизайнът на БНБ запазва приемствеността с сегашните български монети и включва символи, които са "дълбоко вкоренени в наследството на страната и са скъпи на нейния народ", пише във Фейсбук тя.

"Макар че ще трябва да изчакаме още малко, за да видим тези монети в обращение, тази предварителна визуализация ни дава представа за красивата страна", заявява Кристин Лагард.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     