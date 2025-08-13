Лагард похвали дизайна на българските евромонети

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард похвали дизайна на Българска народна банка на бъдещите евромонети.
Дизайнът на БНБ запазва приемствеността с сегашните български монети и включва символи, които са "дълбоко вкоренени в наследството на страната и са скъпи на нейния народ", пише във Фейсбук тя.
"Макар че ще трябва да изчакаме още малко, за да видим тези монети в обращение, тази предварителна визуализация ни дава представа за красивата страна", заявява Кристин Лагард.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Немска космическа компания се видя в чудо заради почитател на дружбата с Кремъл
Софиянец с близо 4 промила катастрофира посред бял ден
Хляб и зрелища: Тръмп дава Белия дом за арена на ММА боеве
Бионсе спечели своята първа награда ''Еми''