Лагард похвали дизайна на българските евромонети

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард похвали дизайна на Българска народна банка на бъдещите евромонети.

Дизайнът на БНБ запазва приемствеността с сегашните български монети и включва символи, които са "дълбоко вкоренени в наследството на страната и са скъпи на нейния народ", пише във Фейсбук тя.

"Макар че ще трябва да изчакаме още малко, за да видим тези монети в обращение, тази предварителна визуализация ни дава представа за красивата страна", заявява Кристин Лагард.