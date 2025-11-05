Гърция с мерки, за да изкара празните жилища на пазара

Гръцкото правителство предлага нов пакет от мерки, с който цели да насърчи връщането на жилищата, които стоят празни, на пазара на недвижимите имоти и така да облекчи жилищната криза в страната, съобщават гръцките медии, цитирани от БТА.

Според Секретариата по жилищната политика, цитиран от телевизия Скай, в момента в Гърция има между 700 хиляди и 900 хиляди празни апартамента. Повечето от празните апартаменти обаче се нуждаят от обновяване. Само в Атина осем от 10 празни апартамента са построени през 70-те години на миналия век.

Оценява се, че на пазара има недостиг на около 200 хиляди имота, за да бъде задоволено търсенето, което се увеличава. Това показва, че новото строителство самостоятелно не може да задоволи нуждите на пазара.

За да подпомогне собствениците на празните имоти да ги обновят, правителството преговаря с Брюксел за нова програма за субсидиране на модернизацията на свободни апартаменти, както и за повишаване на енергийната им ефективност. Ако предложението бъде прието, програмата може да стартира през първото тримесечие на 2026 г.

Според информацията на Скай се планира да бъдат разширени подоходните критерии на програмата за нисколихвени жилищни кредити по програмата „Мой дом 2“. Към момента праговете за участие в схемата за финансиране са 20 хиляди евро годишен доход за едночленните домакинства и 28 хиляди за семейните двойки, като към сумата се добавят по 4000 евро за всяко дете в семейството.

В данъчен проектозакон, внесен от гръцкото Министерство на националната икономика и финансите в парламента, от следващия месец се предвиждат разпоредби, които се очаква да насърчат собствениците на жилища, които в момента са празни или се отдават в платформи за краткосрочен наем, да ги извадят на пазара на дългосрочните наеми, съобщава държавната телевизия ЕРТ.

С предложенията се разширява кръгът на правоимащите собственици, които могат да се възползват от данъчни облекчения, включително от освобождаване от данъка върху приходите от наем за три години. Мярката е в сила още от декември 2024 г., но изтича през този декември и с предложението ще бъде удължена с още една година. По силата ѝ, ако наемодателят получава годишен наем от например 8000 евро, той е освободен от плащането на данък върху този доход в размер на 15 процента, т.е. спестява 1200 евро годишно или общо 3600 евро за тригодишния период.

Също така от освобождаването от данък за три години могат да се възползват и собствениците на апартаменти с площ от над 120 кв.м, които досега бяха изключени от облекченията, ако отдадат имота си под наем на семейства с три или повече деца.

Други мерки за справяне с жилищната криза и поскъпването на недвижимите имоти, които бяха обявени още през юни, включват т.нар. „социално обезщетение“, т.е. форма на публично-частно партньорство, при което държавни терени се предоставят на частни изпълнители, които изграждат за своя сметка сграда, като са длъжни да отдадат част от жилищата на правоимащи срещу фиксиран наем.

Друг метод, който ще бъде използван, е да бъдат изкарани на пазара имотите, които в момента се намират в ръцете на фирми за управление на вземания от необслужвани кредити.

Разминаването между стойността на имотите в Гърция и разполагаемия доход на гърците е станало значително, предупредиха експерти от пазара на недвижими имоти по време на проведената през октомври в Атина браншова конференция „Prodexpo 2025“.