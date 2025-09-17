Finance Academy: Прекият и правилен път към постигане на финансова свобода

Само за пет години Finance Academy се утвърди като водеща социална образователна организация в България, посветена на инвестициите и личните финанси. С иновативен подход, който съчетава практическо обучение, достъпност и високо качество, академията вече е дала знания и увереност на над 60 000 души. Как постигна този успех и каква е тайната зад доверието на толкова много хора?

Как се зароди идеята за създаването на Finance Academy?

Всичко започва през 2020 година по време COVID-19 вълната. Основателят на академията - Георги Захариев, който по това време заема длъжността директор “Бизнес развитие” в най-голямата образователна организация за програмиране и дигитални професии, СофтУни, се озовава в Румъния поради работни ангажименти. Той споделя: “В момент, когато светът затваряше граници и у хората се усещаше единствено несигурност и страх от неизвестното, аз се намирах в чужда държава, без да имам представа кога ще мога да се върна в страната си. Единственият избор, който имах тогава, бе да стоя в хотелската стая и да следя новините за случващото се в България. Наред с броя заразени с корона, на дневен план бяха темите за това колко българи ще останат без работа, без да имат варианти за допълнителен доход. Ситуацията се превръщаше в един изключително тежък финансов период за голяма част от домакинствата, а възможности пред тях сякаш не се появяват. При така стеклите се обстоятелства нямаше как да не се запитам защо българите управляваме толкова неефективно парите си и защо в една европейска държава в 21. век финансовата грамотност е на толкова ниско ниво, поставяйки хората пред сериозни финансови проблеми. След завръщането ми в България, въпросът за ниската финансова грамотност на българина и липсата на знания за управлението на личните финанси не ме остави известно време. Тогава всъщност реших да разбера от къде идва проблемът и какво е нужно да се направи.”

След множество проучвания и анализи, Георги установява, че темата за парите не присъства в българското образование. В училищата, а дори и в университетите, колкото и профилирани да са те, все още въпросът за ефективното управление на личните средства липсва, а алтернатива не се предоставя. По това време съществуват единствено отделни фрийленсъри, финансови консултанти, сайтове, канали в социалните мрежи и създатели на съдържание, което води до някакъв ефект за съответните създатели на съдържание или бизнеси, но не създава цялостна устойчива промяна и подобрение в България.

“Темата за парите в българското образование никога не е била на преден план, въпреки че играе решаваща роля за бъдещето на всички ни. Вместо това, в традиционното образование учим изключително детайлна информация в сфери, които не използваме в ежедневието си, като същата тази информация може да бъде намерена с два клика в интернет. Живеем във време, което ни предоставя свободен достъп до огромно и разнообразно съдържание, каквото обаче за фундаменталните въпроси като лични финанси и инвестиции липсва. И тук не става въпрос само за учениците. Хората масово не разбират разликата между заплата “бруто” и “нето”, какво представлява инфлацията, какво представлява инвестирането, какво реално представляват кредитите и за какво не трябва да ги използваме в никакъв случай. Това, което ми направи най-голямо впечатление, обаче е погледът към хората с по-големи финансови възможности. Много често българите не си задаваме въпроса как са постигнали успехите си и какъв път са извървели, а се фокусираме единствено върху крайния резултат в стил “Вижте къде е на почивка този човек”. За мен е важно да се научим като общество да си задаваме въпроса “Как да го постигна?”

Георги Захариев е антрополог по образование, но въпреки хуманитарния му профил, той отрано развива своя нюх към парите и осъзнава нуждата от правилното им управление. Когато е едва на 26-годишна възраст, той започва да инвестира в различни активи, да управлява бизнеси, екипи и процеси и се превръща в един от първите собственици на апартаменти за краткосрочен наем в България, като допринася активно за развитието на столицата като туристическа дестинация. В миналото Георги е управлявал проекта на Google - Дигитален гараж, консултирайки стотици собственици и мениджъри на среден и малък бизнес. Част от професионалния му път е и работата му в най-голямата образователна организация по програмиране и дигитални професии в страната - СофтУни. Там той заема позицията директор “Бизнес развитие”.

Благодарение на натрупания опит в сферата на образованието и бизнеса, и воден от идеята за създаване на финансово грамотно общество, през 2020 година Захариев основава Finance Academy в партньорство със Softuni. Академията към днешна дата се превърна в лидер в образованието за инвестиции и лични финанси в България. За по-малко от 5 години академията успя да обучи над 60 000 души, които вече правят първи стъпки към изграждането на дългосрочно богатство, а самите курсисти дават оценка на обученията 5.89 от 6.00.„В България все още битува понятието, че парите са нещо сложно и трудно. Истината е, че парите имат своите правила и закони и всичко, което се изисква от нас е да ги научим и да ги следваме, за да постигаме целите в живота си. Това знание предаваме на курсистите” - споделя Георги.

Как програмата по Инвестиции и допълнителни доходи на Finance Academy се превърна във водещ избор за всички, които искат да се научат как да управляват парите си по-добре?

Може би първият и основен фактор е, че цялостната програма по Инвестиции и допълнителни доходи е пригодена за напълно начинаещи, без значение от тяхната професия или локация. Това я прави изключително достъпна и позволява на всеки да придобие точно тези основополагащи знания, които ще му помогнат да подобри финансовото си състояние и да живее по-добре в дългосрочен план. Нашата цел е да обясним на абсолютно разбираем език как работи светът на парите, какво представляват инвестициите, каква е същността и как работят различните активи като акции, облигации, фондове, криптовалути, недвижими имоти и разбира се, как хората сами да оценяват дали да се възползват от тях. В обученията залагаме и фундаменталните теми за ефективно управление на личния и семейния бюджет, изграждането на авариен фонд, разбиране на различните видове кредити и данъци, както и начините за набавяне на допълнителни източници на доход.

Друго предимство на програма е, че е с изключителен фокус върху практиката. Освен задълбочени лекции, курсистите ще имат възможност да учат чрез т.нар. “работилници”, в които нашите лектори показват нагледно как се използват конкретни инструменти, как се оценяват активи, какви са стъпките при работа с платформите за инвестиране, как протичат инвестиционните процеси, как да управляват риска и на какво трябва да се обърне внимание.

В предстоящото издание на програмата участниците ще могат да се възползват от специализиран софтуер и професионални инструменти, които ще им позволят да управляват личните си финанси и инвестиции за секунди. Малка част от тях са свързани с:

Лични финанс и: финансов планер, калкулатори за нетна стойност и финансова свобода.

и: финансов планер, калкулатори за нетна стойност и финансова свобода. Недвижими имоти : модели за анализ на имоти, калкулатори за ипотека, управление на имотно портфолио и още.

: модели за анализ на имоти, калкулатори за ипотека, управление на имотно портфолио и още. Акции и пазари: автоматизиран анализ на компании, личен инвестиционен портфейл, калкулатори за дивиденти и ребалансиране.

В хода на обучението участниците присъстват на онлайн демонстрации, Q&A сесии на живо с лекторите и получават достъп до набор от ресурси, калкулатори и темплейти, които да ги улеснят в ежедневието им. Курсистите могат да се възползват от индивидуална помощ от ментор. По този начин осигуряваме пълноценни знания и умения, както и лично отношение. Накрая на всяко обучение хората работят по свой собствен проект, с който валидират придобитите знания и умения, за да бъде всичко наистина практически-ориентирано. В допълнение, нашите обучения са изцяло онлайн, което позволява на курсистите да учат в удобно за тях време и място, със своето собствено темпо. “За нас е важно да предадем ключови умения чрез реални казуси, с които ще се сблъска всеки начинаещ, и не толкова начинаещ инвеститор и да помогнем на хората максимално да минимизират своите грешки, които биха се отразили по негативен начин на тяхното финансово положение. Когато говорим за управлението на пари, теорията сама по себе си е недостатъчна” - добавя още Захариев.

Цялостната програма по Инвестиции и допълнителни доходи е изцяло и единствено с образователен характер. В рамките на обученията не се препоръчват или предлагат финансови продукти или услуги. Целта е накрая на обучението курсистите да имат достатъчно умения и знания, за да могат сами да вземат решение кои инструменти или продукти са подходящи за тях.

Впечатление прави и завиден лекторски състав!

Какво бихте споделили за преподавателите в програмата?

Finance Academy разполага с внимателно селектиран преподавателски състав, без аналог в България. В образователната програма се включват международно установени експерти и гост-лектори с дългогодишен опит в много конкретни сфери като лични и семейни финанси, акции, криптовалути, недвижими имоти, кредити и още! По този начин гарантираме на курсистите релевантност и навлизане в детайл, позволявайки им да вземат максимума знания и практически умения.Щастливи сме да работим с авторитети като Йордан Генов (изпълнителен директор на MoitePari Consult), Деян Василев (основател на MoitePari.bg), д-р Николай Лазаров (водещ експерт в сферата на недвижимите имоти с над 20-годишен опит), Георги Вулджев (водещ икономически анализатор в EmergingMarketWatch), Йонко Чуклев (оперативен директор на p2p lending платформата Afranga и финансов мениджър на Cardinal Bites), Вяра Стефчева (CEO на Zahara Consult и експерт по създаване и управление на дигитални активи), Грета Николова (експерт с дългогодишен опит в областта на финансите, финансовия мениджмънт и финансовите пазари), Невена Борисова (оперативен директор във Flat Manager) и още!

Благодарение на тях и екипа на академията Finance Academy продължава да създава и поддържа качествени, достъпни и актуални обучения.

Какво се случва с курсистите, преминали цялостната програма по Инвестиции и допълнителни доходи?

Ползите със сигурност са много! А, ето и някои от тях:

- Курсистите изграждат личен/семеен финансов план, оптимизират по-добре разходите си и изграждат навици, обвързани с дългосрочни финансови успехи.- Запознати са с начините, по които работят различните инвестиционни възможности, знаят как да инвестират в акции, криптовалути, имоти, фондове, суровини и др. и полагат стабилна основа за изграждането на дългосрочно богатство;

- Разполагат с богат арсенал от ресурси и знания, които им позволяват сами да изградят финансовите си планове и портфолио, за да постигат целите си.

- Създават план за едно по-спокойно финансово бъдеще, независимо от икономическата и политическата обстановка в страната и света.

- Споделят знания с близките си хора. Така се превръщат в наши посланици и заедно превръщаме България в място с по-добър стандарт на живот!

Какви са целите на академията през следващите години?

"Като лидер на пазара, осъзнаваме нуждата, но и отговорността, която носим за това българите да живеем по-добре и да повишаваме стандарта си на живот. Именно поради тази причина, целите определено са високи.Към настоящия момент Finance Academy успя да подобри живота на над 60,000 души. Основната ни цел е да достигнем до още по-широка аудитория, като продължаваме да повишаваме финансовата грамотност в страната и да подготвяме хората за успех в личните и професионалните им начинания. В момента разработваме комплексни технологични решения, които да асистират на курсистите ни при взимане на финансови решения и управлението на личните си финанси. Крайно време е българите да достигнат живота, който заслужават, осигурявайки финансовото спокойствие за себе си и своите деца, без да живеят от заплата до заплата. В по-общ план, това би довело не само до успеха на отделната личност, но и до една по-щастлива и просперираща нация” - сподели Николай Георгиев, оперативен директор на Finance Academy!

Всеки желаещ да направи първи стъпки към изграждане на бъдеща финансова стабилност може да се включи в програмата “Инвестиции и допълнителни доходи”, стартирайки безплатно от тук: https://bit.ly/41VJvLl