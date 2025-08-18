БНБ: Търговският баланс на България за юни е на минус с 422 млн. евро

Търговският баланс за юни 2025 г. е отрицателен в размер на 422 млн. евро при дефицит от 203,5 млн. евро за юни 2024 г., съобщават от БНБ.

За януари – юни 2025 г. търговският баланс е отрицателен в размер на 3,8354 млрд. евро (3,4% от БВП) при дефицит от 2,1207 млрд. евро (2% от БВП) за същия период на 2024 г.

Износът на стоки е 3,577 млрд. евро за юни 2025 г., като намалява със 78,6 млн. евро (2,2%) в сравнение с този за юни 2024 г. (3,6556 млрд. евро). За януари – юни 2025 г. износът е 20,2172 млрд. евро (18% от БВП), като намалява с 841.6 млн. евро (4%) в сравнение с този за същия период на 2024 г. (21,0588 млрд. евро, 20,3% от БВП). Износът за януари – юни 2024 г. намалява на годишна база с 4,7%.

Вносът на стоки за юни 2025 г. е 3,999 млрд. евро, като нараства със 139,9 млн. евро (3,6%) спрямо юни 2024 г. (3,8591 млрд. евро). За януари – юни 2025 г. вносът е 24,0526 млрд. евро (21,4% от БВП), като се увеличава с 873 млн. евро (3,8%) спрямо същия период на 2024 г. (23,1795 млрд. евро, 22,3% от БВП). Вносът за януари – юни 2024 г. намалява на годишна база с 1,7%.

Салдото по услугите е положително в размер на 954,6 млн. евро при положително салдо от 795,1 млн. евро за юни 2024 г. За януари – юни 2025 г. салдото е положително в размер на 3,6249 млрд. евро (3,2% от БВП) при положително салдо от 3,3606 млрд. евро (3,2% от БВП) за януари – юни 2024 г.

Капиталовата сметка е отрицателна и възлиза на 13,8 млн. евро при излишък от 51,3 млн. евро за юни 2024 г. За януари – юни 2025 г. капиталовата сметка е положителна в размер на 435,4 млн. евро (0,4% от БВП), при излишък от 960 млн. евро (0,9% от БВП) за януари – юни 2024 г.

Финансовата сметка за юни 2025 г. е отрицателна в размер на 684,4 млн. евро при положителна стойност от 83 млн. евро за юни 2024 г. За януари – юни 2025 г. финансовата сметка е отрицателна – 2,4371 млрд. евро (2.2% от БВП), при отрицателна стойност от 474,9 млн. евро (0.5% от БВП) за същия период на 2024 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни намаляват с 359,6 млн. евро за юни 2025 г., при понижение с 69,3 млн. евро за юни 2024 г. За януари – юни 2025 г. преките чуждестранни инвестиции в страната се увеличават с 848 млн. евро (при ръст от 879,4 млн. евро за януари – юни 2024 г.).

Преките инвестиции в чужбина за юни 2025 г. нарастват със 70,2 млн. евро, при ръст от 93,3 млн. евро за юни 2024 г. За януари – юни 2025 г. преките инвестиции в чужбина се повишават с 244,3 млн. евро (при увеличение с 541,6 млн. евро за януари – юни 2024 г.).