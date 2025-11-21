БНБ пуска златна монета с лика на Патриарх Евтимий

Българската народна банка пуска в обращение от понеделник, 24 ноември, златна възпоменателна монета на тема "Св. Патриарх Евтимий Търновски" от серията "Българска иконография".

Тя ще се продава на касите на БНБ срещу 2590.00 лв. (1324.25 евро).

Всеки клиент ще може да купи само една монета, независимо дали купува за себе си, от името на друг или за фирма. За покупка от името на друг се изисква нотариално заверено пълномощно за тази сделка. Монети няма да се продават на непълнолетни.

След това монетата ще се продава и в клонове на "Инвестбанк", Първа инвестиционна банка, "Тексим банк", "Токуда банк" и Централна кооперативна банка.