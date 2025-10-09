БНБ купи над 2 тона злато

Българската народна банка (БНБ) е придобила 66 хиляди тройунции злато на международните пазари, което е около 2 тона, съобщават от централната банка.
Сделките са извършени по пазарни цени и представляват под 1% от брутните валутни резерви на централната банка.
Покупката е част от подготовката за въвеждането на еврото. Съгласно правилата на Европейската централна банка (ЕЦБ), при присъединяване към еврозоната БНБ трябва да внесе част от своите чуждестранни резервни активи в ЕЦБ – основно валута и злато в съотношение 85% към 15%.
Счетоводно тази вноска се отчита като вземане на БНБ от ЕЦБ и се записва като актив в баланса на банката, което осигурява достъп до дохода на Евросистемата. Целта на операцията е да се осигури необходимото количество злато, без да се намалява съществуващият златен резерв на БНБ.
По-рано този месец Световният съвет по златото съобщи, че БНБ е придобила 2 тона злато през август, в най-голямата подобна операция от 1997 г., когато България въвежда валутния борд.
Антоний Тонев
Аз съм Антоний Тонев – финансовият репортер на OFFNews. Завършил съм Националната търговско-банкова гимназия със специалност Застрахователно и осигурително дело, където имах възможност да ръководя едно от учебните застрахователни дружества. Моята страст е да пиша и да следя отблизо динамиката във финансовия свят. Натрупах ценен опит и като стажант-редактор в програма „Хоризонт“ на БНР, където работих по предаванията Понеделник вечер, Нощен Хоризонт, 12+3 и Нещо повече. Вярвам, че добрата журналистика изисква точност, задълбоченост и постоянен интерес към новото.