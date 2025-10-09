БНБ купи над 2 тона злато

Антоний Тонев 09 октомври 2025 в 12:27 615 1
БНБ

Снимка БГНЕС
БНБ закупи над 2 тона злато.

Българската народна банка (БНБ) е придобила 66 хиляди тройунции злато на международните пазари, което е около 2 тона, съобщават от централната банка.

Сделките са извършени по пазарни цени и представляват под 1% от брутните валутни резерви на централната банка.

Покупката е част от подготовката за въвеждането на еврото. Съгласно правилата на Европейската централна банка (ЕЦБ), при присъединяване към еврозоната БНБ трябва да внесе част от своите чуждестранни резервни активи в ЕЦБ – основно валута и злато в съотношение 85% към 15%.

Счетоводно тази вноска се отчита като вземане на БНБ от ЕЦБ и се записва като актив в баланса на банката, което осигурява достъп до дохода на Евросистемата. Целта на операцията е да се осигури необходимото количество злато, без да се намалява съществуващият златен резерв на БНБ.

По-рано този месец Световният съвет по златото съобщи, че БНБ е придобила 2 тона злато през август, в най-голямата подобна операция от 1997 г., когато България въвежда валутния борд.

    Антоний Тонев

    24568

    1

    dolivo

    09.10 2025 в 14:30

    -0
    +0
    на най-високите цени, браво браво
     