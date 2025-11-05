Бизнесът бойкотира заседанието на тристранката за бюджета

Работодателите бойкотираха извънредното заседание на Националният съвет за тристранно сътрудничество. Те настояват за преработване на бюджета за догодина. Редовно заседание на кабинета също няма да има.

Това ще е първият бюджет в евро за страната ни, която ще смени валутата си след по-малко от 2 месеца.

Представителите на бизнеса обявиха, че са недоволни от заложените разходи, липса на реформи, растящия дълг във финансовата рамка за следващата година.

В план-сметката са заложени рекордни приходи и разходи. Очакваният дефицит в новия бюджет е 3%. Размерът на заложения нов дълг за 2026 г. достига до 10,5 млрд. евро.

Предвидено е бюджетът на Здравната каса да е над 5,5 млрд. евро, което е с 14% повече от парите за тази година.

260 млн. евро са заделени за гарантиране на поне 1860 евро заплата за лекарите без специалност, а за медицинските сестри, акушерките и рехабилитаторите - 1550 евро.

Предвидено е минималната работна заплата да стане 620 евро или 1213 лв. Увеличава се и размерът на майчинството през втората година – то ще е 460 евро на месец или 900 лв.

Предстои също пенсионната вноска да се увеличи с 2 процентни пункта, а максималният осигурителен доход да скочи на 4600 лв.

Веднага след като Министерството на финансите публикува държавния синдикатите и бизнесът изразиха резерви.

Бюджетът трябва да мине през одобрението на правителството. Следващата стъпка е да бъде внесен в парламента, където ще бъде разгледан текст по текст.

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че промени в държавния бюджет за догодина няма да има.