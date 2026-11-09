Акциите на Nvidia се сринаха заради шпионския скандал

Акциите на Nvidia поевтиняха в ранната търговия, след като вътрешно разследване дали главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг е бил обект на шпионска операция на чуждестранно разузнаване постави под въпрос бъдещето му начело на производителя на чипове за изкуствен интелект.

Вътрешната проверка беше предприета след медийна публикация за близки отношения на Хуанг с китайска бизнесдама, която според твърденията е предавала информация на Пекин. Хуанг е потвърдил за близките си взаимоотношения с китайката, без да разкрива повече подробности.

Разследването насочи вниманието към бъдещето на 63-годишния Хуанг предвид статута на Nvidia като най-скъпоструващия производител на чипове в света и ролята на главния изпълнителен директор като един от най-активните говорители на бума в областта на изкуствения интелект.

Хуанг, известен с това, че често се облича в кожени якета, се радва на статут на рокзвезда по целия свят, особено в Азия, където често общува свободно с почитателите си, прави си селфита с тях и раздава автографи, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.

Според данни на Ел Ес И Джи (LSEG) той е петият по големина акционер в Nvidia с дял от около 3,6 на сто. Хуанг упражнява строг контрол върху компанията чрез необичайно плоска управленска структура, при която десетки ръководители се отчитат директно пред него.

За разлика от „Мета платформс” (Meta Platforms) или „СпейсЕкс” (SpaceX) обаче Nvidia няма акции с различни класове права на глас, които биха дали на съоснователя контрол върху мнозинството от гласовете.

Последиците от разследването се усетиха и в Южна Корея. Медисън Хуанг, дъщерята на Дженсън Хуанг и ръководител в Nvidia, отмени планираното си посещение в Сеул за конференция на компанията, която трябваше да започне днес. Това съобщиха компании, с които тя е трябвало да се срещне.

Акциите на Nvidia поевтиняха с 5 на сто днес, след като по-рано през сесията спадът достигна 8 на сто. Така разпродажбите от миналата седмица се задълбочиха, а книжата на компанията достигнаха нови многомесечни дъна. При тези нива пазарната капитализация на производителя на чипове би намаляла с над 250 млрд. долара спрямо последната цена на затваряне.

От Nvidia заявиха, че бордът на директорите има доверие на Хуанг. Анализатори признават, че около евентуалното му наследяване има несигурност, но повечето не очакват разследването да доведе до оттеглянето на дългогодишния главен изпълнителен директор.

„Рискът, произтичащ от зависимостта от една ключова фигура, е огромен, тъй като Дженсън е съосновател на Nvidia, изградил е екосистемата „КУДА” (CUDA), която стои в основата на конкурентното предимство на компанията, и лично поддържа отношенията с най-големите ѝ клиенти в областта на ИИ и с правителствата“, заяви Шей Болур, главен пазарен стратег във „Фючърум екуитийс” (Futurum Equities).

Миналия месец в. „Ню Йорк таймс“ съобщи, че Хуанг е имал връзка с Алис Хуанг, която не му е роднина и е бивш ръководител в базираната в Сингапур компания „Мегаспийд” (Megaspeed). Американските власти са разследвали жената и са стигнали до заключението, че тя е била агент на китайското разузнаване.

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