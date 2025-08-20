Напрежението расте: виж кой ще надделее във втория рунд на Vivacom GAME ON на 23 август

След оспорвания първи рунд на Vivacom GAME ON 2025, в който над 530 играчи влязоха във Fortnite сблъсък и донесоха минимална победа на отбора на ShadowHex, напрежението продължава да нараства. Сега вниманието е насочено към втората онлайн битка – на 23 август, когато ShadowHex и Kriskata ще се изправят отново един срещу друг в GTA V.

Така продължава второто издание на единствения български гейминг турнир, създаден от геймъри за геймъри Vivacom GAME ON 2025, който пожъна феноменален успех в първото си издание и завърши с поставянето на световен рекорд на Гинес за най-много хора, играещи едновременно Pong. Турнирът се провежда през високоскоростната оптична мрежа на Vivacom – Vivacom Fiber, която дава възможност за безпроблемен гейминг и стрийминг с наистина високо качество.

Само преди седмица в четвъртия епизод на гейминг сериала GAME ON YouTube канала на Vivacom, двамата капитани подгряха феновете с неочаквано развитие. От едната страна е миналогодишният шампион ShadowHex (Васил Калинчев) с гост-звездите Янков и EVA, а срещу тях е Kriskata (Кристиан Николов) с над милион последователи и амбиция да свали бившия си капитан, подкрепен от Vessou и Петя. Гледайте епизода, за да видите как ShadowHex влиза пръв – с прецизно търсене на улики, разкодиране на загадки и неочакван Minecraft escape room, в който реалност и виртуален свят се преплитат. После идва ред на Kriskata – бързи стъпки, шумни идеи, пълен контрол в Minecraft задачата. Но ще бъде ли това достатъчно, за да надделее над шампиона?

Тази година всеки зрител може да бъде не просто страничен наблюдател, а и активен участник в онлайн турнирите и да спечели парична награда в размер на 1 000 лв. Победителите от онлайн битките ще се борят за място във финалните отбори на ShadowHex и Kriskata и ще се изправят едни срещу други в големия финал на живо. Включи се и ти – втората лайв битка предстои на 23-и август, събота.

Повече информация за турнира, класациите и статистиката следете в сайта на Vivacom тук.