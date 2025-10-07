Говорил ли е Борисов с Тръмп-младши за Пеевски?

Искал ли е Борисов облекчаване на санкциите по "Магнитски" за Пеевски и Горанов срещу енергийни активи при среща с Тръмп-младши? Това би бил унизителен бартер, коментира Емилия Милчева по повод статия на WSJ.

Ако някой се чуди защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов играе белотчета, а не покер, да прочете статията на Wall Street Journal (WSJ) за Джентри Бийч, приятел от колежа на Доналд Тръмп-младши. От нея става ясно как един трикратен премиер предлага като амбулантен търговец енергийни активи, в опит да избели санкционирани за корупция по "Магнитски" близки съюзници. А няма по-близки от управленския му партньор Делян Пеевски и бившия министър на финансите Владислав Горанов.

Едно от най-авторитетните издания в САЩ е известно с добрите си журналистически стандарти и изразена консервативна и пробизнес ориентация, близка до Републиканската партия. В очерка за Бийч, описван като човек, който използва името на първородния син на президента на САЩ в опити да договаря сделки за милиарди, има и пасаж за България.

Приятелят от колежа съобщил, че Тръмп-младши ще бъде в България през април (което и стана, б.а.). Борисов видял в това възможност, презентирайки енергийни активи, потенциално интересни за американски инвеститори, да си осигури аудиенция при президента Тръмп, с когото се е срещал през 2019 година. Наред с другите неща, Борисов търси облекчаване на американските санкции по "Магнитски" за свои близки съюзници, пише WSJ. Крайният резултат от "газовата" презентация на Борисов на обяда, организиран от домакините на Тръмп-младши - крипто компанията ΝΕΧΟ, е, че синът на президента бил озадачен и дал да се разбере, че не проявява интерес.

Когато замирише на газ и петрол…

Още през месец май т.г., отново в WSJ, се появи първата информация за американски интерес към българската тръба на "Турски поток", известна в България като "Балкански поток" и построена като разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз". Според нея американският хедж фонд Elliott Investment Management преговаря за закупуване на дял в газопровода. Единствените други подробности бяха, че фондът, управляван от основателя милиардер Пол Сингър, обмисля да придобие и достъп до мрежа от центрове за данни, кабели за данни и други инфраструктурни активи.

Енергетиката е стратегически сектор и контрол върху ключови активи означава и влияние върху енергийната, а значи и национална сигурност. Тръбопроводът през Турция и България към Сърбия, Словакия и Унгария остана единственото действащо трасе за транзит на руски газ към Европа.

Частната "Лукойл Нефтохим Бургас", най-голямата рафинерия на Балканите, е символ на руското икономическо присъствие в България. След санкциите срещу Русия заради агресията в Украйна и ембаргото върху руския петрол, започна процес по диверсификация на доставките и рафинерията вече работи основно с неруски суров петрол. Спекулациите, че "Нефтохим" се продава, вървят от есента на 2023 година.

В настоящия момент енергийна сделка от такъв мащаб е баланс между интереси, но и геополитически натиск.

Един унизителен бартер

На пръв поглед няма нищо нередно лидерът на най-голямата партия, с чийто мандат управлява правителството, и трикратен премиер да лобира за чуждестранни инвеститори.

Но изречението, което съдържа "близки съюзници" и "Магнитски", директно препраща към Пеевски - и преобръща историята на 180 градуса. Умилкването с държавни активи за 3 милиарда лева срещу освобождаване от санкции по "Магнитски" е позорен бартер с надеждата, че нечии беззакония могат да се изперат срещу обекти на националната сигурност. Ако Пеевски му е толкова мил и насъщен, Борисов може да предлага само "зайчарника" си в Банкя - къщата, която беше пропуснал да декларира като имот през 2019 година.

Съобщеното от WSJ е унизително и за Пеевски, тъй като показва, че е изчерпал възможностите си за влияние чрез лобисти и адвокати и се е обърнал за помощ към онзи, който не може да му откаже. Той едва ли би получил покана за среща с представители на западни демокрации, каквито и демонстрации на вождизъм да показва на родна почва. А Борисов отчаяно се нуждае от външнополитическа индулгенция за партньора си във властта.

По време на прехода и други политици се опитаха да търгуват обекти на национална сигурност. През 1995-1996 Андрей Луканов и "Мултигруп" пробваха да получат контрол върху енергийни активи, а крайната цел беше руската "Газпром" да се добере до стратегическа газова инфраструктура на България. Не успяха.

Изпиране по спешност

Газопроводите са в забранителния списък и могат да се продадат единствено с решение на парламента. А почти целият капацитет на "Турски поток" - на входа и на изхода, е резервиран от "Газпром". По отношение на продажбата на "Лукойл", макар сделката да е на частна компания, държавата има възможност да влияе върху избора на купувач чрез Междуведомствения съвет за скрининг на чуждестранните инвестиции.

За тази възможност напомни още в началото на годината премиерът Росен Желязков, когато Пеевски предложи държавата да купи рафинерията за 3 милиарда лева. Благодарение на закона за скрининга държавата има право да провери чуждестранните инвеститори и как сделката ще повлияе върху националната сигурност, критичната инфраструктура и енергийните доставки. Руски, беларуски и разни съмнителни капитали не се допускат.

Заради WSJ Борисов включи кризисен пиар с две основни тези: да, говорил е за газопровода и за санкциите по "Магнитски", не и за "Нефтохим", нито за Пеевски. Направил го, защото с руския газ скоро щяло да бъде приключено.

Признанията бяха направени пред неговия стар приятел и по-късно политически опонент - бившия тв водещ Николай Бареков, пред къщата му в Банкя.

Наскоро в ООН президентът Тръмп призова Европа да спре да купува енергийни суровини от Русия. А в интервю за Politico енергийният министър Жечо Станков увери, че България подкрепя плана на ЕС за спиране на вноса на руски газ до края на 2027 година.

От любезното интервю се разбра, че Борисов промотира газопровода "на всички", че Тръмп му е разрешил да направи "Турски поток" през България и тръбата "вече дава по 900 милиона на година печалба" (всъщност приходите, не печалбата, от 1 януари 2022 г. до края на март 2024 г. са 1.3 милиарда лева). Нищо важно не е станало, тъй като Тръмп-младши не бил оторизиран от баща си.

Борисов твърди, че не е ставало въпрос за Пеевски, а е говорил само за бившия финансов министър Владислав Горанов. "Човекът, който ни вкара в банковия съюз и еврозоната, го вкараха по Магнитски", казва Борисов.

През април обаче, след като САЩ отмениха санкциите по "Магнитски" срещу Антал Роган - шеф на кабинета на унгарския премиер Виктор Орбан, Борисов каза, че "тече такъв процес" и за Пеевски и Горанов, обвинени "по доноси". Известно е, че и двамата оспорват санкциите.

Ще дойде време и за тях да излезе истината, както излезе и за Унгария, заяви Борисов преди 6 месеца. Да му се доверим ли, че десетина дни след това изявление, на срещата с Доналд Тръмп-младши не е говорил за Пеевски, партньора, на когото се дължи стабилността на управляващите?

В коментар в YouTube по темата, която така и не намери отзвук в мейнстрийм медиите, анализаторът Ясен Гуев обърна внимание на липсата на посланици на САЩ в България - и на България в САЩ. Посолствата в двете държави се управляват от временно изпълняващи длъжността. "Не е ясно кой има намерение да предложи българското правителство… Но основна работа на този посланик ще е да работи по сваляне на санкциите по "Магнитски", прогнозира той.

На обяда с Доналд Тръмп-младши Борисов е отишъл с Деница Желева, която му е превеждала - до 19 юни т.г. тя беше шеф на кабинета на премиера Росен Желязков, а е била на този пост и в третия мандат на Борисов. Значи ли това, че Борисов се е опитвал да договаря "бартера" със знанието на министър-председателя или го е правил на своя глава. Какъвто и да е отговорът, не е безобиден.

Дойче веле