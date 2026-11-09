Тежка катастрофа затвори АМ Тракия преди Карнобат

63-годишна жена загина при тежка катастрофа на автомагистрала "Тракия", в района на община Камено. Инцидентът е станал днес около 15.57 часа на 341-вия километър в посока Бургас.
Заради инцидента полицията спира движението по магистралата. Обходният маршрут е през Карнобат - Айтос - Бургас.
По първоначална информация лека кола, управлявана от 66-годишен мъж от София, застигнал и блъснал кола с бургаска регистрация, зад волана на която била загиналата жена от Карнобат.
След сблъсъка единият автомобил е останал в аварийната лента, а другият – в ускорителната. Движението в участъка се осъществява само в средната лента и се регулира ръчно от служители на „Пътна полиция“.
По случая е образувано досъдебно производство.Следете новините ни в :
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