Тежка катастрофа затвори АМ Тракия преди Карнобат

OFFNews 09 ноември 2026 в 17:56 2463 0
Катастрофа

Снимка бТВ

63-годишна жена загина при тежка катастрофа на автомагистрала "Тракия", в района на община Камено. Инцидентът е станал днес около 15.57 часа на 341-вия километър в посока Бургас.

Заради инцидента полицията спира движението по магистралата. Обходният маршрут е през Карнобат - Айтос - Бургас.

По първоначална информация лека кола, управлявана от 66-годишен мъж от София, застигнал и блъснал кола с бургаска регистрация, зад волана на която била загиналата жена от Карнобат. 

След сблъсъка единият автомобил е останал в аварийната лента, а другият – в ускорителната. Движението в участъка се осъществява само в средната лента и се регулира ръчно от служители на „Пътна полиция“.

По случая е образувано досъдебно производство.

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