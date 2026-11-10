Полицията откри желирани мечета с наркотици в село Казичене

Желирани бонбони с наркотични вещества са иззети при полицейска акция в село Казичене.

На 5 ноември криминалисти от Осмо районно управление на СДВР проверили адрес в село Казичене след получена информация за наличие на наркотици.

На място полицаите открили 33-годишен мъж, познат на органите на реда. При проверката са намерени 15 опаковки с по 10 грама желирани бонбони във формата на мечета, съдържащи кафява субстанция.

Експертизата е установила, че иззетите вещества са 278 грама канабиноиди. Мъжът първоначално е задържан за 24 часа, а впоследствие му е повдигнато обвинение и е постановено задържането му за срок до 72 часа.

По-късно същия ден полицаи от Осмо районно управление спрели за проверка 24-годишен мъж в столичния квартал „Дружба“.

У него са открити пликче със зелена растителна маса, 13 малки опаковки с прахообразно вещество и още 10 опаковки с кристалообразно вещество.

Последвала проверка на адрес в квартал „Левски Г“, където полицаите намерили още зелена растителна маса и гриндер. Общото количество на иззетите наркотици е около 15 грама.

24-годишният мъж също е задържан първоначално за 24 часа. Срещу него е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс. Впоследствие му е повдигнато обвинение и е постановено задържането му за срок до 72 часа.

Материалите по двата случая са предадени на Софийската градска прокуратура.

Следете новините ни в :