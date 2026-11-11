МВР предупреждава за нова фишинг измама с фалшиви глоби за скорост

Разпространява се фалшиво съобщение, изпращано от името на Министерството на вътрешните работи, относно предполагаемо нарушение на правилата за движение и неплатена глоба за превишена скорост, предупреди на фейсбук страницата си ОД на МВР – Шумен.

В съобщението се посочва краен срок за плащане на глобата и се отправят заплахи за допълнителни санкции, предаване на случая на правоприлагащите органи и дори принудително задържане на автомобила. Това е фишинг измама. Посоченият интернет адрес: не е официален интернет адрес на МВР, посочват от МВР. По думите им линкът води към фалшив сайт, който имитира официална институция и приканва потребителите да въвеждат лични данни. Целта е вероятно неправомерното им събиране и злоупотреба с тях.

МВР предупреждава да не се отваря фалшивият линк и да не се въвеждат лични данни.

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