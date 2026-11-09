Млад шофьор на бус блъсна възрастна пешеходка в Симитли

OFFNews 09 ноември 2026 в 12:05 568 0
инцидент

Снимка Pixabay
Изображението е илюстративно.

24-годишен младеж е блъснал 79-годишна цена в град Симитли, съобщи Областната дирекция на МВР - Благоевград. 

Инцидентът е станал на 6 ноември около 10:00 часа на ул. „Славянска“ в гр. Симитли. Товарен автомобил „Форд Транзит“, управляван от младежа, докато е извършвал маневра на заден ход, е блъснал 79-годишна жена от града. Възрастната жена е паднала на земята и е пострадала с охлузване на носа и лактите и съмнение за спукан прешлен.

На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство. 

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