Млад шофьор на бус блъсна възрастна пешеходка в Симитли

24-годишен младеж е блъснал 79-годишна цена в град Симитли, съобщи Областната дирекция на МВР - Благоевград.
Инцидентът е станал на 6 ноември около 10:00 часа на ул. „Славянска“ в гр. Симитли. Товарен автомобил „Форд Транзит“, управляван от младежа, докато е извършвал маневра на заден ход, е блъснал 79-годишна жена от града. Възрастната жена е паднала на земята и е пострадала с охлузване на носа и лактите и съмнение за спукан прешлен.
На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.Следете новините ни в :
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