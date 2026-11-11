АМ ''Хемус'' е временно затворена заради катастрофа

OFFNews 11 ноември 2026 в 17:38 1209 0
катастрофа

Снимка БГНЕС
катастрофа

Временно е ограничено движението и в двете посоки по автомагистрала "Хемус" заради катастрофа, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура", цитирана от БНТ.

Движението по АМ "Хемус" в посока Варна (Царев брод) се осъществява чрез обход, уточняват от сайта на АПИ. Движението се регулира от патрулни коли на МВР.

 

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