АМ ''Хемус'' е временно затворена заради катастрофа

Временно е ограничено движението и в двете посоки по автомагистрала "Хемус" заради катастрофа, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура", цитирана от БНТ.

Движението по АМ "Хемус" в посока Варна (Царев брод) се осъществява чрез обход, уточняват от сайта на АПИ. Движението се регулира от патрулни коли на МВР.

Следете новините ни в :