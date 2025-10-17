Шоуто ''Пълно безобразие'' на Николаос Цитиридис в Зала 1 на НДК

Комедиантът и телевизионен водещ, а и наш бивш колега от OFFNews, Николаос Цитиридис ще представи своето шоу "Пълно безобразие" в Зала 1 на НДК за пръв път пред софийска публика на 20 октомври.

Цитиридис, който в момента е в журито на "България търси талант", мина на турне из цяла България през последния месец. Шоуто в НДК ще бъде най-голямото и по негови думи, "най-безобразното".

Пред OFFNews той сподели, че стендъп шоуто, организирано от Комеди Клуб София, е плод на 9-месечна работа, а темите в него са както лични, така и обществено значими.

"Говоря както за приемането на еврото и религията в училище, така и за моята половинка Боряна Братоева. Няма граници, няма филтър, само реалност, която е обвита в шеги", разказва комикът.

В OFFNews Цитиридис прекарва голяма част от професионалната си кариера - започва като млад репортер в редакцията ни още през 2011-а, а последният му ден е през 2018-та, когато решава да поеме по "смешния" път на комедията и да остави активната журналистика зад гърба си. През 2019-а става водещ на вечерното шоу по bTV, след като Слави Трифонов напуска медията.

Шоуто "Пълно безобразие" ще започне в 19 часа, в зала 1 на НДК, а билети може да откриете в мрежата на Eventim и MainEvent.bg.