Роби Уилямс съжалява за отменения концерт в Истанбул

Британският поп и рок изпълнител Роби Уилямс заяви, че "дълбоко съжалява", че концертът му в Истанбул е трябвало да бъде отменен "в интерес на обществената сигурност", съобщи "Скай нюз".

Певецът каза, че му е било "мечта" да има концерт в Истанбул във вторник, 7 октомври, но решението на местните власти да отменят шоуто е "отвъд неговия контрол".

В Турция трябваше да бъде последният етап от турнето на Роби Уилямс, чиито предпоследни спирки бяха в София и Атина.

51-годишният музикант посочи в пост в Инстаграм, че "последното нещо, което иска, е да излага на опасност сигурността на феновете си", която за него е на първо място.

Според в. "Сън", цитиран от БНР, отмяната на концерта се дължи на опасения за сигурността на Роби Уилямс, чиято съпруга има еврейски произход, заради подкрепата му за Израел.

Идния вторник се навършат 2 г. от атаката на радикалната палестинска групировка "Хамас" в Израел, при която бяха избити около 1200 души и бяха взети 250 заложници.